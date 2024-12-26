إعلام عبري يزعم: إسرائيل عطلت مطار صنعاء الدولي باليمن

زعمت القناة الـ14 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن المقاتلات الحربية الإسرائيلية قامت بتعطيل المطار الدولي في العاصمة اليمنية صنعاء من خلال تدمير برج المراقبة.

ونقلت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله إن الهجمات التي تستهدف اليمن الآن ليست مثل سابقاتها.



إسرائيل تهاجم مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية



وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي قوله: “نهاجم في اليمن والحوثيون سيدفعون ثمنا باهظا”، مضيفا أن الهجمات استهدفت مطار صنعاء وميناء الحديدة ومنشآت نفطية"

وفي وقت سابق نقلت "هيئة البث" عن مسئول إسرائيلي كبير قوله إن "الحوثيون قرروا إطلاق النار على إسرائيل من تلقاء أنفسهم ودون اتباع التوجيهات الإيرانية".

ويفكر جيش الاحتلال في شن هجوم آخر، وهو الرابع من حيث العدد ضد الحوثيين في اليمن، وكانت القوات الجوية وجيش الاحتلال وجناح العمليات يعدون خططا أكثر عدوانية ويعملون أيضا على زيادة عدد الأهداف في جميع أنحاء اليمن، وفق ما أعلن عنه مساء الثلاثاء في نشرة الأخبار في "كان".

جيش الاحتلال يشن هجوما كبيرا على اليمن

وقال مسئول إسرائيلي كبير لـ"كان" يوم الثلاثاء الماضي إن "الحوثيين قرروا زيادة هجماتهم ضد إسرائيل بشكل كبير، حتى أنهم أطلقوا ثلاثة صواريخ باليستية منذ نهاية الأسبوع، بشكل مستقل وليس بتوجيه من إيران، ولذلك يجب أن نواصل الهجوم هناك" على حد قوله.

وانطلقت صافرات الإنذار ليلة الثلاثاء-الأربعاء في وسط وجنوب إسرائيل بعد إطلاق صاروخ من اليمن تم اعتراضه قبل أن يخترق المجال الجوي الإسرائيلي، والخميس الماضي، انفجر الرأس الحربي للصاروخ الذي أطلقه الحوثيون في مدرسة ابتدائية بمدينة رمات جان شرق تل أبيب وأحدث أضرارا جسيمة، وفق "هيئة البث" الإسرائيلية.

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