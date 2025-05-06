الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

جيش الاحتلال يزعم: أخرجنا مطار ‎صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل

طيران الاحتلال، فيتو
طيران الاحتلال، فيتو

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، إخراج مطار ‎صنعاء الدولي عن الخدمة بشكل كامل.

وقال جيش الاحتلال إن الحوثيين يستخدمون مطار ‎صنعاء لنقل الأسلحة.

وأضاف جيش الاحتلال: "وجهنا ضربات لعدد من محطات الطاقة في محيط ‎صنعاء.. وضربنا مصنع عمران للخرسانة الذي يستخدم لبناء الأنفاق والبنى العسكرية".

غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي

وأفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن يستهدف 10 مواقع بينها مطار ‎صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة.

وقال تقارير إخبارية: إن القصف استهدف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن المطار الدولي في العاصمة اليمنية يتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي عنيف.

قصف إسرائيلي على محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت “عمران”

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت "عمران".

أمر إخلاء إلى جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء

وكان جيش الاحتلال أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

 وقال جيش الاحتلال في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

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