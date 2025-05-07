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خارج الحدود

الواقعة الثانية خلال أسبوع، سقوط مقاتلة "إف-18" من حاملة الطائرات هاري إس ترومان

حاملة الطائرات هاري
حاملة الطائرات هاري إس ترومان، فيتو

أكد مسؤولان أمريكيان أن مقاتلة أمريكية من طراز "إف-18" فقدت في البحر الأحمر، الثلاثاء، بعد أن انحرفت عن مدرج حاملة الطائرات "هاري إس ترومان".


وأصيب الطياران بإصابات طفيفة، ويجري التحقيق في ملابسات الحادث، الذي يعد الثاني من نوعه خلال أسبوع من نفس الحاملة التي تشارك في العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن.

ويأتي هذا الحادث بعد أسبوع واحد فقط من سقوط مقاتلة أخرى من نفس الطراز ومن نفس الحاملة في البحر الأحمر، أثناء سحب الطائرة على متن الحاملة، حيث فقد طاقم التحكم السيطرة عليها وسقطت مع جرار السحب في البحر.

وتشارك حاملة الطائرات "هاري إس ترومان" بفعالية في الضربات الجوية ضد الحوثيين في اليمن، وتعمل في منطقة تشهد توترات عسكرية متزايدة.

وتكلفة المقاتلة الأمريكية من طراز "إف-18" تتجاوز 60 مليون دولار، وتعد مثل هذه الحوادث نادرة نسبيًّا، وتكرار الحوادث خلال فترة قصيرة قد يؤدي إلى تدقيق إضافي في إجراءات السلامة وعمليات حاملة الطائرات.

في الحادث السابق، قالت بعض المصادر إن الحاملة نفذت مناورة حادة لتفادي نيران من الحوثيين، ما تسبب بفقدان السيطرة على الطائرة وسقوطها لكن لم يتم ربط حادثة 6 مايو بشكل مباشر بأي هجوم معلن حتى الآن.

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مقاتلة أمريكية من طراز إف-18 البحر الأحمر حاملة الطائرات هاري إس ترومان العمليات العسكرية الأمريكية ضد الحوثيين

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