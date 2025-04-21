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خارج الحدود

أمريكا: "هاري ترومان" تواصل ضرباتها الجوية على مواقع الحوثيين

هاري ترومان، فيتو
هاري ترومان، فيتو

قالت القيادة الوسطى الأمريكية، مساء اليوم الإثنين، إن حاملة الطائرات هاري ترومان تواصل ضرباتها الجوية على مدار الساعة على مواقع ‎الحوثيين.

6 غارات جوية على محافظة مأرب باليمن

أفادت وسائل إعلام حوثية، بأن الطيران الأمريكي شن 4 غارات على مديرية صرواح غرب محافظة مأرب.

كذلك شنت القوات الأمريكية غارتان جويتان على مواقع للحوثيين بمديرية مجزر في مأرب بـ اليمن.

 

انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية بعد الغارات الأمريكية

وأمس، أفادت شبكة «سكاي نيوز»، بأن انفجارات عنيفة تهز العاصمة اليمنية صنعاء جراء غارات أمريكية.

قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين، إن 3 غارات أمريكية استهدفت مديرية الجوبة بمحافظة مأرب شمال شرقي اليمن، بالإضافة إلي شن سلسلة غارات جوية على جزيرة كمران في الحديدة بـ اليمن.

 

ضحايا الغارات الأمريكية علي اليمن

ويوم الجمعة، أفادت وسائل إعلام يمنية، بارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الأمريكية على منشأة رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن، إلى 58 قتيلا و126 جريحا.

وعرضت قناة "المسيرة" اليمنية، مشاهد للجرحى الذين يتلقون العلاج بالمستشفيات، وقد تعرضوا لحروق كبيرة في الأطراف.

وكانت جماعة الحوثي أعلنت سقوط قتلى وجرحى إثر غارات أمريكية استهدفت ميناء رأس عيسى بمديرية الصليف في الحديدة غرب البلاد.

وذكرت القناة أن الجيش الأمريكي شن 4 غارات على منطقة رأس عيسى.

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

من جهتها، أعلنت واشنطن الخميس تدمير منصة وقود في ميناء رأس عيسى الذي يسيطر عليه الحوثيون لقطع الإمداد والتمويل عن الجماعة.

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تماما".

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي"مساندة للفلسطينيين في غزة".

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الحوثيين القيادة الوسطي الامريكية هاري ترومان حاملة الطائرات هاري ترومان اليمن مأرب

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