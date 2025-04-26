السبت 26 أبريل 2025
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خارج الحدود

الحوثيون: هاجمنا حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان بالمسيرات

الحوثيين، فيتو
الحوثيين، فيتو

أعلن الحوثيون، اليوم السبت، تنفيذ عمليتين بمسيريتين على هدفين في يافا وعسقلان المحتلتين.

وأضاف الحوثيون: "هاجمنا بمسيرات حاملة الطائرات الأمريكية هاري ترومان.. ومستمرون في عملياتنا حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة".

 

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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الحوثيين يافا عسقلان هاري ترومان غزة اليمن

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