الإثنين 28 أبريل 2025
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خارج الحدود

إصابة بحار أمريكي جراء سقوط طائرة "إف-18" من على متن حاملة طائرات بالبحر الأحمر

حاملة طائرات
حاملة طائرات


 

أعلنت البحرية الأمريكية إصابة أحد البحارة بجروح طفيفة، إثر سقوط طائرة مقاتلة من طراز "إف-18" من على متن حاملة طائرات أثناء وجودها في البحر الأحمر.

وكانت الطائرة بحسب البيان، تحاول الإقلاع من على متن حاملة الطائرات قبل سقوطها، ولم تتوفر مزيد من التفاصيل حول الواقعة.

وتعمل حاملة الطائرات الأمريكية ترومان في منطقة البحر الأحمر برفقة قطعها الحربية، وتنطلق منها هجمات على مواقع للحوثيين في اليمن.

وكان مسؤولون أمريكيون، أكدوا أن حملة الغارات الأمريكية على الحوثيين في اليمن لم تحقق سوى نجاح محدود بتدمير إمداداتهم.

ونقلت شبكة ABC NEWS الأمريكية عن مسؤول أمريكي قوله: نفذنا 750 ضربة على الحوثيين منذ 15 مارس.

وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الحوثيين أسقطوا 7 طائرات مسيّرة عن بُعد من طراز "إم كيو 9 ريبر" منذ بداية مارس بينها 3 الأسبوع الماضي.

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البحرية الامريكية إصابة بحار طائرات البحر الأحمر
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