الأربعاء 07 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الهند تهاجم 3 مواقع في باكستان بالصواريخ، وإسلام أباد تتوعد بالرد

الهند وباكستان، فيتو
الهند وباكستان، فيتو

قال المتحدث العسكري الباكستاني إن الهند هاجمت منذ قليل باكستان في ثلاثة مواقع بصواريخ.

وتوعد المسؤول الباكستاني بالرد.

 

سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية

وأفادت وكالة "رويترز" منذ قليل، عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية، قرب مظفر آباد.

 

انخفاض منسوب نهر شيناب في باكستان

وكانت الهند أعلنت اليوم الثلاثاء أنها ستقطع المياه عن باكستان، بالتزامن مع شكوى إسلام آباد من انخفاض منسوب "نهر شيناب" الذي ينبع من أراضي الجارة الجغرافية.

 

رئيس الوزراء الهندي يهدد بقطع المياه عن باكستان

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".

الهند علقت أيضًا مشاركتها في معاهدة لتقاسم المياه أبرمت سنة 1960 مع باكستان، ردًّا على هجوم كشمير الذي أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل في مدينة باهالجام السياحية في الشطر الهندي من كشمير.

ولم تعلن أيَّ جهة حتى الآن بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفيًا قاطعًا.

وتلوح نذر مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان منذ الهجوم الذي يعدّ الأكثر حصدًا لأرواح المدنيين منذ أكثر من 20 عامًا في الشطر الهندي من هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باكستان الهند منطقة كشمير كشمير الباكستانية ناريندرا مودي

مواد متعلقة

بعد تهديد الهند بقطع المياه، سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية

جاهزون للحرب، ماذا قالت باكستان عن هجوم كشمير في الغرف المغلقة بمجلس الأمن

مقطع صادم يهدد بحرب نووية، الهند تقطع المياه وتجفف نهر باكستان (فيديو)

الهند توقف تدفق مياه نهر تشيناب عن باكستان

الأكثر قراءة

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان في بطولة دوري أبطال أوروبا 2025

مصدر يكشف حقيقة القبض على عميد كلية علوم الزقازيق في واقعة روان ناصر

ينهى مطلب العبور المجاني من قناة السويس، تفاصيل الاتفاق بين أمريكا والحوثيين

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

برشلونة وإنتر ميلان يتعادلان 3/3 ويلجآن إلى الوقت الإضافي

مصدر بالزمالك يكشف الاسم الأقرب لتدريب الفريق بدلا من بيسيرو

البترول توجه رسالة إلى المواطنين بشأن شكاوى البنزين المغشوش

الهند تهاجم 3 مواقع في باكستان بالصواريخ، وإسلام أباد تتوعد بالرد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الأرز اليوم الثلاثاء 6 مايو 2025 في الأسواق

أماكن تسجيل وترخيص وتحصين الكلاب الأليفة في الجيزة

المزيد

انفوجراف

كيف تحدى المايسترو صالح سليم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آراء الفقهاء في أشهر الحج وسبب الاختلاف

هل يجب على المسلمين غير العرب تعلم لغة الضاد؟ رد مفاجئ من علي جمعة (فيديو)

الصلاة خير من النوم، الإفتاء توضح حكم التثويب في غير أذان الفجر

المزيد
الجريدة الرسمية