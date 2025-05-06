بعد تهديد الهند بقطع المياه، سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية

أفادت وكالة "رويترز" منذ قليل، عن سماع دوي انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية، قرب مظفر آباد.

انخفاض منسوب نهر شيناب في باكستان

وكانت الهند أعلنت اليوم الثلاثاء أنها ستقطع المياه عن باكستان، بالتزامن مع شكوى إسلام آباد من انخفاض منسوب "نهر شيناب" الذي ينبع من أراضي الجارة الجغرافية.

رئيس الوزراء الهندي يهدد بقطع المياه عن باكستان

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطاب "كانت مياه الهند تتدفّق إلى الخارج، هذا الأمر سيتوقف الآن خدمة لمصالح الهند وهي ستستعمل لخدمة البلاد".

الهند علقت أيضًا مشاركتها في معاهدة لتقاسم المياه أبرمت سنة 1960 مع باكستان، ردًّا على هجوم كشمير الذي أودى بحياة 26 شخصا في 22 أبريل في مدينة باهالجام السياحية في الشطر الهندي من كشمير.

ولم تعلن أيَّ جهة حتى الآن بعد مسؤوليتها عن الهجوم، غير أن الهند وجّهت أصابع الاتهام إلى باكستان التي نفت الأمر نفيًا قاطعًا.

وتلوح نذر مواجهة عسكرية بين الهند وباكستان منذ الهجوم الذي يعدّ الأكثر حصدًا لأرواح المدنيين منذ أكثر من 20 عامًا في الشطر الهندي من هذه المنطقة ذات الغالبية المسلمة.

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