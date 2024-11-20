رائحتهم كريهة، إعلان انتخابي في الهند يسيء للمسلمين

أثارت حملة إعلان مصورة عبر الإنترنت لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، بقيادة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، انتقادات واسعة بعد تحريضها ضد المسلمين في الهند.

حملة إعلان مصورة عبر الإنترنت تثير انتقادات واسعة في الهند

ونشر الفيديو كجزء من حملة انتخابية في ولاية جاركند شرق الهند، ضمن سياق الانتخابات التشريعية في الولاية، وجرت المرحلة الأولى من التصويت في 13 نوفمبر الجاري، والثانية في 20 نوفمبر، على أن تُعلن النتائج في 23 نوفمبر.

ويصور الفيديو مشهدًا يُظهر مجموعة من المسلمين يدخلون منزل أحد مؤيدي المعارضة، حيث تظهر في الفيديو امرأة تتصرف وكأنهم يجلبون رائحة كريهة، فيما يُرى الأطفال المسلمون وهم يلوثون الأثاث، ونساء يرتدين الحجاب والنقاب وهن يستحوذن على المنزل.

وأثار الفيديو إدانة شديدة من مختلف الأوساط في الهند، حيث اتهم النقاد الحزب الحاكم بتعزيز خطاب الكراهية ضد المسلمين (الإسلاموفوبيا) والمجموعات الأقلية الأخرى.

الإعلان مثال علي دعاية الإسلاموفوبيا

ووصف الأكاديمي أشوك سوين الإعلان على منصة "إكس" بأنه مثال واضح على "دعاية إسلاموفوبيا" في الحملة الانتخابية لحزب مودي، متسائلًا عن صمت لجنة الانتخابات الهندية في مواجهة هذا النوع من الخطاب التحريضي.



استجابة لجنة الانتخابات الهندية

بدورها، أمرت لجنة الانتخابات الهندية (إي سي آي) بإزالة الفيديو من منصات التواصل الاجتماعي التابعة للحزب يوم الأحد، مؤكدة أنه ينتهك "مدونة قواعد السلوك النموذجية" (إم سي سي) المعمول بها خلال الانتخابات، كما وجهت اللجنة القائد الانتخابي في جاركند بضمان إزالة الفيديو، وهو ما تم بالفعل.

وكانت التوترات في الحملة الانتخابية قائمة منذ فترة، إذ أثارت تصريحات سابقة لوزير الداخلية أميت شاه في سبتمبر الماضي غضبا واسعا، لأنه وصف فيها البنغاليين والروهينجا بـ"المتسللين".

وسبق للحزب أن نشر رسومًا متحركة في انتخابات لوك سابها 2024، تدعي أن حزب المؤتمر يسهل هيمنة المسلمين على المجتمعات الهندية، مما دفع الشرطة المحلية لإصدار إشعار لإزالته.

وتعد إثارة المخاوف من الإسلام إحدى ركائز حملات حزب بهاراتيا جاناتا الانتخابية، حيث نشر الحزب في وقت سابق مقاطع تحريضية على منصات التواصل الاجتماعي، مثل إنستجرام، تصور المسلمين على أنهم "غزاة"، مروجين لفكرة أن حزب المؤتمر يسعى لإعادة توزيع الثروات لصالح المسلمين، وقد تم حذف هذه المنشورات لاحقا بعد اعتراضات قانونية.

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