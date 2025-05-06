مجلس إدارة الأهلي يتفقد المشروعات الإنشائية ويفتتح الجيم الجديد بفرع زايد

افتتح مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، ظهر اليوم بفرع النادي بالشيخ زايد «الجيم» الجديد المتخصص في رياضات «Cross Fit» الذي تم تصميمه وفقًا لأحدث المواصفات العالمية والمزود بأحدث الأجهزة الرياضية المتخصصة لتوفير أفضل الخدمات لأعضاء النادي.

وعقب الافتتاح قام الكابتن محمود الخطيب بجولة تفقدية، رافقه خلالها كل من المهندس خالد مرتجي، القائم بأعمال نائب رئيس النادي «أمين الصندوق»، ومحمد الغزاوي، ومحمد سراج الدين، ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة، والدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي، والمهندس سامح كامل، المستشار الهندسي، واللواء ناصر أبوزيد، مدير الفرع.

واستمع الكابتن الخطيب لشرح كامل من المهندس سامح علي كامل، عن آخر المستجدات في المشروعات الإنشائية، المقرر الانتهاء منها خلال الفترة القادمة، وتشمل مجمع حمامات السباحة، ومنطقتي الألعاب المائية للأطفال والكبار، وغرف تغيير الملابس، ومكاتب إدارية ملحقة، إلى جانب الطريق الجديد المخصص لانتظار السيارات، وتطوير البوابة الجديدة، والانتهاء من المبنى الإداري الجديد، والمبنى المخصص لغرف الملابس و«الجيم» الجديد، وتطوير مناطق ألعاب الأطفال.

وحرص الكابتن محمود الخطيب وأعضاء مجلس الإدارة على الاستفسار من المستشار الهندسي عن كل ما يخص مراحل تنفيذ الملف الإنشائي، ووجه رئيس النادي بضرورة الانتهاء من كافة المشروعات في المواعيد المحددة لها لخدمة الأعضاء، قبل تفعيل القرار الخاص بزيادة رسوم العضويات الجديدة بداية من أول يوليو المقبل.

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

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