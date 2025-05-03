غيابات بالجملة في صفوف الأهلي أمام حرس الحدود بالدوري الممتاز

استقر عماد النحاس المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، على قائمة فريقه لمواجهة حرس الحدود، المقرر أن تجمع بينهما غدا الأحد في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي أمام حرس الحدود كل من: كريم الدبيس، خالد عبد الفتاح، عمر كمال، أكرم توفيق، رضا سليم، أشرف داري، يحيى عطية الله، كريم فؤاد، سمير محمد، مصطفى مخلوف، حمزة عبد الكريم

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأحد.

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

حراسة المرمي: محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزه علاء.

الدفاع: علي معلول ومصطفى العش ورامي ربيعة وياسر ابراهيم و محمد هاني وأحمد نبيل كوكا

الوسط: عمر الساعي ومروان عطية وعمرو السولية ونيدفيد ومحمد مجدي افشه وأحمد رضا وأمام عاشور وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر واشرف بن شرقي.

الهجوم: وسام ابو علي وجراديشار.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء غد الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما مؤخرا على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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