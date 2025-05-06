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رياضة

من الدوري الإيطالي، مدرب جديد يدخل ترشيحات تدريب الأهلي

كوستا رونيايتش المرشح
كوستا رونيايتش المرشح لتدريب الأهلي، فيتو

كشفت تقارير صحفية عن دخول النادي الأهلي في مفاوضات مع المدرب الألماني صاحب الأصول الكرواتية كوستا رونيايتش، المدير الفني الحالي لفريق أودينيزي الإيطالي، لتولي تدريب القلعة الحمراء. 

يتفاوض الأهلي مع مدرب أودينيزي ليحل بديلا للمدرب المقال مارسيل كولر في القيادة الفنية للفريق، حيث ينتهي عقد الألماني مع الفريق الإيطالي بنهاية الموسم الحالي.

من هو كوستا رونيايتش المرشح للتدريب الأهلي 

رونيايتش، البالغ من العمر 54 عامًا، يمتلك خبرة طويلة، حيث تألق في الدوري البولندي مع نادي بوجون شتشين بين عامي 2017 و2022، قبل أن يقود ليجيا وارسو لتحقيق لقبي الكأس والسوبر المحلي. 

كما سبق له العمل في عدد من الأندية الألمانية، أبرزها كايزرسلاوترن، و1860 ميونيخ، وإم إس فاو دويسبور

موعد مباراة الأهلي والمصري والقناة الناقلة 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة المصري البورسعيدي في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو الجاري في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

مباراة الأهلي وحرس الحدود 

وفاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأول الأحد على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز

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