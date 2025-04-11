الجمعة 11 أبريل 2025
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رياضة

الأهلي يكتسح البنك بسداسية في دوري الكرة النسائية

سيدات الأهلي، فيتو
سيدات الأهلي، فيتو

فاز الفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي على نظيره البنك الأهلي بستة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة السادسة من مرحلة حسم اللقب في دورى الكرة النسائية.

تشكيل سيدات الأهلي أمام البنك 

وكان ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، أعلن تشكيل الفريق لخوض مباراة البنك الأهلي، التي تقام اليوم الجمعة على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة السادسة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد ورودينا عبد الرسول وثريا أشرف.

خط الوسط: لولو نصر ومنة طارق ونادين غازي وأشرقت عادل وميا داردن.

خط الهجوم: شارتي روبن.
 

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الأهلي البنك الاهلي دورى الكرة النسائية ديميتري لوبوف

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