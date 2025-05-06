الصحة: تشغيل وحدة علاجية لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا بمستشفى السنبلاوين العام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، بدء تشغيل أول وحدة علاجية متخصصة في أمراض الدم، لخدمة مرضى الثلاسيميا والهيموفيليا، وذلك بمستشفى السنبلاوين العام في محافظة الدقهلية، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوفير خدمات طبية متكاملة، وخاصة لمرضى الدم المزمن، ولتخفيف العبء عن أصحاب الأمراض الوراثية المزمنة، وتقليل مشقة التنقل من محافظة لأخرى.

خطوة مهمة في مسار تحسين جودة الخدمة

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان: إن تشغيل هذه الوحدة المتخصصة يُعد خطوة مهمة في مسار تحسين جودة الخدمة وتقليل الضغط على مراكز الإحالة، مؤكدًا أن مديرية الصحة بالدقهلية تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة، على إنشاء خمس وحدات مماثلة خلال الفترة المقبلة، في مستشفيات (شربين، وبلقاس، وأجا، وميت غمر، ودكرنس).

واستكمل المتحدث الرسمي، أن الوحدة الجديدة جرى إنشاؤها بالتنسيق بين إدارة بنوك الدم بالوزارة، بما يلبّي احتياجات المرضى في نطاق محافظة الدقهلية، ويعزز من جاهزية مستشفى السنبلاوين، لتقديم خدمة طبية متكاملة في هذا التخصص الدقيق.

ومن جانبه، أوضح الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن المديرية نظمت لقاءً تعريفيًا، منذ بداية تشغيل الوحدة، بحضور المرضى وذويهم، للتعريف بخدمات الوحدة، والرد على أي استفسارات، وذلك بحضور الدكتورة فاتن فتحي مدير بنوك الدم بالدقهلية، والدكتور أحمد بدران مدير المستشفى، حيث أبدى المرضى وأسرهم رضاء عن تفعيل الخدمة، وحسن الاستقبال.

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