الصحة تكشف خريطة أماكن ماكينات الغسيل الكلوي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن افتتاح عدد من وحدات الغسيل الكلوي وتفعيل خدمات جديدة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية وحرص الوزارة على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه خلال الربع الأول من عام 2025، تم افتتاح وحدات جديدة للغسيل الكلوي، وتوسعات في وحدات قائمة، شملت وحدة الغسيل الكلوي ببلانة بمحافظة أسوان، ومركزين بوحدتي الحجر والغرق بمحافظة الفيوم، ووحدة الكلى والكبد بمستشفى ملوي بمحافظة المنيا، كما تم دعم مستشفيي فاقوس وأبو حماد بمحافظة الشرقية بـ 4 ماكينات للغسيل الكلوي ورفع كفاءة البنية التحتية.

وأضاف عبد الغفار أنه تم افتتاح وحدة الكلى بمستشفى ابو تشت المركزي بمحافظة قنا ويجري العمل على استكمال تجهيزها بأحدث الأجهزة، كما تم توسعة مستشفى أخميم بمحافظة سوهاج بإضافة غرفة بسعة 3 ماكينات، لافتًا إلى تطوير وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى أبو رديس بمحافظة جنوب سيناء، وإضافة ماكينة جامبرو بمستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد، كما تم التشغيل الفعلي لوحدة الكلى بمستشفى منفلوط الجديدة بمحافظة أسيوط بقوة 42 جهاز ونقل المرضى للوحدة لتلقي الخدمة الطبية.

ومن جانبه أشار الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي أنه تمت عمليات الإحلال والتجديد لماكينات الغسيل الكلوي ورفع كفاءة الوحدات القائمة في عدد من المحافظات، حيث تم إعادة توزيع 6 ماكينات من مستشفيات دسوق، وسيدي سالم، وبيلا إلى وحدة الغسيل الكلوي بمستشفى الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وإضافة 2 ماكينة غسيل كلوي بمستشفيي الرحمانية وشبراخيت، وتوريد 5 ماكينات إلى مستشفى الدلنجات بمحافظة البحيرة.

وتابع وجيه أنه تم تزويد مستشفى قنا العام بماكينتين ومستشفى شبين الكوم بمحافظة القليوبية بـ6 ماكينات جديدة، ومستشفى هيئة قناة السويس بماكينة غسيل جديدة، كما تم توفير 3 ماكينات موزعة على مستشفيات السنبلاوين، وميت سلسيل، والمنزلة و10 كراسي غسيل كلوي لمستشفى دكرنس بمحافظة الدقهلية بجانب تطوير وحدة الغسيل الخاصة بمرضى نقص المناعة بمستشفى حميات المنصورة.

وقال الدكتور محمد عبد الحكيم رئيس الإدارة المركزية للعلاجي إنه تم إحلال وتجديد 8 ماكينات في مراكز السرو، والزرقا، وفارسكور ومركز عزبة البرج بمحافظة دمياط، وإضافة سريرين بمركزي فارسكور والزرقا، كما تم توفير 3 ماكينات غسيل لمستشفى السادات المركزي بمحافظة المنوفية، لافتًا أنه تم توفير 35 ماكينة جديدة بمستشفى أبو النمرس، وإحلال 5 ماكينات بمستشفى أطفيح بمحافظة الجيزة، و6 ماكينات بمستشفيات أبو قير، ورأس التين، والعامرية بمحافظة الإسكندرية.



وتابع عبد الحكيم أنه تم تجديد 4 ماكينات بمستشفيات حميات حلوان وشبرا العام بمحافظة القاهرة وتجديد محطة معالجة المياه بمستشفى الشروق، منوهًا أنه يجري تطوير وحدة طامية المركزية بمحافظة الفيوم وتوفير 4 ماكينات HDF غسيل كلوي في مستشفيات طامية وسنورس وأطسا وأبشواي، كما تم إنشاء محطة معالجة مياه جديدة بمستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط.

وقال عبدالحكيم إنه تم إدخال وتفعيل خدمات تخصصية جديدة للتوسع بالخدمات النوعية المقدمة حيث تم تجهيز غرفة لفصل البلازما بمركز دمياط العام، وتفعيل خدمة فصل البلازما بمستشفى سيدي غازي بمحافظة كفر الشيخ، وتفعيل الغسيل البريتوني بمستشفى منية النصر بمحافظة الدقهلية، منوهًا أنه يجري تفعيل غسيل الطوارئ بدماص وميت سلسيل بمحافظة الدقهلية.

فتح وحدة الغسيل الكلوي السلبي والعزل فى حميات الاسماعيلية

وتابع أنه تم تشغيل الشفت الثالث يوميًا بوحدة الكلى للكبار بمستشفى أكتوبر المركزي بمحافظة الجيزة لتلبية احتياجات المرضى، كما تم فتح وحدة الغسيل الكلوي السلبي والعزل فى حميات الاسماعيلية، لافتًا أنه تم التوسع في وحدة الغسيل بمستشفى حميات الفيوم، وتجديد مبنى مستشفى طامية بمحافظة الفيوم.

وفي خطوة نحو التحول الرقمي الكامل، أعلنت الوزارة تفعيل منظومة ميكنة جلسات الغسيل الكلوي، حيث تم تنفيذ أكثر من مليون و600 ألف جلسة مميكنة خلال الربع الأول، كما تم تسجيل 51 ألف مريض على النظام الإلكتروني، وتفعيل المنظومة في 761 مركز غسيل كلوي حكومي وخاص على مستوى الجمهورية.

تؤكد وزارة الصحة والسكان استمرارها في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين خدمات الكلى، وضمان توفير بيئة علاجية آمنة ومجهزة للمرضى بجميع المحافظات، وذلك ضمن خطة الدولة لتحقيق التغطية الصحية الشاملة.

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