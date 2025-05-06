منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو في برنامج "معكم"



تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، في حلقة غد الأربعاء في برنامجها "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "ON"، أبطال منتخب مصر للجودو الحاصلين على بطولة أفريقيا للكبار، وذلك احتفاءً بالإنجاز الرياضي الكبير الذي حققه الفريق مؤخرًا.

يشارك في الحلقة نجوم المنتخب الفائزين بالميداليات، إلى جانب أعضاء الجهاز الفني، حيث تسلط الحلقة الضوء على كواليس البطولة، والتحضيرات التي سبقتها، والتحديات التي واجهها اللاعبون حتى صعودهم إلى منصات التتويج القارية.

لحظات الفرح والفخر

كما توثّق الحلقة لحظات الفخر والفرح التي عاشها أبطال الجودو، والذين رفعوا اسم مصر عاليًا في واحدة من أقوى البطولات على مستوى القارة.

يُذكر أن منتخب مصر للجودو قد حقق أداءً لافتًا في بطولة أفريقيا للكبار، ونجح في حصد عدد من الميداليات الذهبية والفضية، أهلته للفوز بالبطولة، مما يعكس تطور اللعبة في مصر والدعم المتزايد للأبطال الواعدين في رياضات الدفاع عن النفس.

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