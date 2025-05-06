قيادي حوثي: معركتنا مع واشنطن ولندن وتل أبيب مستمرة حتى وقف العدوان على غزة

أعلن محمد البخيتي، القيادي في جماعة أنصار الله (الحوثيين)، أن جماعته مستمرة في ما وصفه بـ "المعركة المفتوحة" ضد الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل، وذلك حتى وقف العدوان على قطاع غزة.

وأكد البخيتي، في تصريحات إعلامية، أن جماعته ستقابل أي تصعيد عسكري بتصعيد مماثل، مشيرًا إلى أن لديهم مواقع إسرائيلية كثيرة لم يتم استهدافها بعد.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوتر الإقليمي، واستمرار الجماعة في شن هجمات بحرية تستهدف سفنًا مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب، ضمن ما تقول الجماعة إنه رد على الحرب الإسرائيلية في غزة.

غارات الاحتلال تدمر مطار صنعاء والطائرات المدنية

وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة.

استهداف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار

وقال مراسلنا إن القصف استهدف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن المطار الدولي في العاصمة اليمنية يتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي عنيف.

قصف إسرائيلي على محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت “عمران”

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت "عمران".

كان جيش الاحتلال أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر

وقال الجيش في بيان مصحوب بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة، وندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

وقال جيش الاحتلال: إن "عدم الإخلاء والابتعاد عن المكان يعرضكم للخطر".

وذكرت إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلى أنه "من المتوقع أن تشن إسرائيل هجوما على اليمن، وللمرة الأولى منذ اندلاع الحرب ستهاجم مطار صنعاء الدولي".

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