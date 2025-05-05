الإثنين 05 مايو 2025
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خارج الحدود

تجدد الغارات على صنعاء وإصابة 21 مدنيا في الحديدة جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي

غارات أمريكية
غارات أمريكية

تجددت الغارات الجوية الأمريكية، مساء اليوم، مستهدفة منطقة السواد جنوبي العاصمة اليمنية صنعاء، في تصعيد جديد من الهجمات التي تنفذها القوات الأمريكية ضد أهداف تقول إنها تابعة لجماعة "أنصار الله".

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء عن إصابة 21 مواطنًا، بينهم نساء وأطفال، جراء العدوان الأمريكي الإسرائيلي على محافظة الحديدة، غرب البلاد، مؤكدة أن القصف استهدف مناطق مدنية وأسفر عن أضرار كبيرة في الممتلكات.

وتشهد اليمن تصعيدًا متواصلًا في العمليات العسكرية منذ بداية العام، وسط تحذيرات منظمات إنسانية من تدهور الأوضاع الصحية والإنسانية في المناطق المتضررة، لا سيما في ظل استمرار الحصار وصعوبة وصول المساعدات الطبية والإغاثية.

إعلام حوثي: العدوان الأمريكي يستهدف منطقة السواد جنوب ‎صنعاء بـ 3 غارات جوية

أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله (الحوثيين)، بشن الولايات المتحدة 3 غارات جوية على منطقة السواد بمديرية سنحان جنوب ‎صنعاء في اليمن.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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إعلام حوثي العدوان الأمريكي صنعاء الحديدة الإسرائيلى الغارات الجوية الأمريكية

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