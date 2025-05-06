إعلام عبري: الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن يستهدف 10 مواقع

أفادت القناة 12 العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن الهجوم الإسرائيلي الأخير على اليمن يستهدف 10 مواقع بينها مطار ‎صنعاء الدولي ومنشآت نفطية ومراكز وقود.

غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي

وبدأت طائرات الاحتلال الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، غارات جوية مكثفة على مطار صنعاء الدولي، في حملة جديدة بعد ساعات من قصف محافظة الحديدة.

وقال تقارير إخبارية: إن القصف استهدف صالة المطار وجميع الطائرات المدنية الرابضة في المطار.

وأفادت وسائل إعلام يمنية بأن المطار الدولي في العاصمة اليمنية يتعرض في هذه الأثناء لقصف إسرائيلي عنيف.

قصف إسرائيلي على محطة كهرباء صنعاء ومصنع أسمنت “عمران”

كما استهدف القصف الإسرائيلي أيضا محطة كهرباء صنعاء ومصنع إسمنت "عمران".

أمر إخلاء إلى جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء

وكان جيش الاحتلال أطلق، الثلاثاء، أمر إخلاء إلى "جميع الموجودين في منطقة مطار صنعاء"، تمهيدا لقصفها.

وقال جيش الاحتلال في بيان مصحوبا بخريطة: "إنذار عاجل إلى جميع المتواجدين في منطقة مطار صنعاء الدولي وفق ما يعرض في الخريطة المرفقة. ندعوكم إلى إخلاء منطقة المطار، مطار صنعاء الدولي، بشكل فوري، وتحذير كل من يتواجد بجواركم عن ضرورة إخلاء هذه المنطقة فورا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.