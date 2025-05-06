الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود في بورتسودان (فيديو)

حريق السودان، فيتو
حريق السودان، فيتو

طلبت الحكومة السودانية مساعدة المملكة العربية السعودية لإطفاء حريق اندلع في مستودعات وقود إستراتيجية ببورتسودان، جراء استهدافه بطائرة مسيرة أطلقتها قوات "الدعم السريع".

وقال وزير الطاقة والنفط محيي الدين نعيم لقناة "الإخبارية" السعودية وموقع "قلب إفريقيا" الإخباري إن الخرطوم طلبت طائرة إطفاء من السعودية.

وأدان وزير الطاقة والنفط العمليات الإرهابية التي استهدفت المستودعات الإستراتيجية ببورتسودان.

وأوضح أن الحرائق اندلعت أولًا في مستودعات الغازوال ثم انتقلت إلى المستودعات المجاورة الممتلئة بالوقود.

وصرح الوزير بأن هذه العملية تندرج في إطار استهداف المنشآت الخدمية والمدنية بالسودان.

وأكد وزير الطاقة أن العملية استهدفت التدمير الكلي لأكبر المستودعات بالولاية التي تشتعل فيها النيران حتى هذه اللحظات.

واندلع فجر أمس الإثنين حريق هائل في مستودعات الوقود الإستراتيجية ببورتسودان إثر استهدافها بمسيرة.

وقال شهود عيان إن الحريق أدى لتصاعد أعمدة اللهب وسحب الدخان منذ ساعات طويلة.

ويواصل الدفاع المدني عمليات الإطفاء لاحتواء النيران والعمل على الحد من انتشارها لتجنيب المنطقة كارثة محتملة.

ويأتي القصف بعد يوم واحد من قصف مطار بورتسودان بالمسيرات الذي أدى لتوقف حركة الطيران لساعات.

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