الثلاثاء 06 مايو 2025
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خارج الحدود

في نصف ساعة، الدفاع الروسية: إسقاط 9 مسيرات أوكرانية

مسيرات أوكرانية،
مسيرات أوكرانية، فيتو

صرحت وزارة الدفاع الروسية بأن دفاعاتها الجوية تمكن من إسقاط 9 طائرات مسيرة تابعة لنظام كييف فوق منطقتي بلجورود وكورسك خلال نصف ساعة مساء أمس الإثنين.

وجاء في بيان الوزارة أنه ما بين الساعة 08:30 مساء وحتى 09:00 مساء بتوقيت موسكو دمرت قوات الدفاع الجوي 9 طائرات بدون طيار تابعة لنظام كييف.

وأضاف البيان أن 5 من الطائرات المسيرة تم إسقاطها فوق أراضي كورسك، و4 درونات أخرى فوق أراضي منطقة بيلجورود.

وفي وقت سابق من أمس أعلنت الدفاع الروسية اعتراض 26 طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت عدة مناطق داخل الأراضي الروسية، وتم تدميرها بنجاح.

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وزارة الدفاع الروسية طائرات مسيرة نظام كييف كورسك موسكو الدفاع الجوى

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