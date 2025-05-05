فرصة تحدث مرة واحدة في العمر، أسرار تحديد ساعة الصفر لاغتيال حسن نصر الله

كشف الإعلام العبري، اليوم، معلومات جديدة حول اغتيال حسن نصر الله، الأمين العام السابق لـ حزب الله اللبناني، في سبتمبر الماضي، جاء فيها أن الأمريكيين غضبوا عندما أبلغوا بالعملية، وقالوا إن إسرائيل تجعل منهم أضحوكة وتظهرهم أغبياء، لكنهم لم يحاولوا منع العملية.

موافقة نتنياهو على عملية اغتيال حسن نصر الله

وأفادت تقارير الإعلام عبري، بأن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تردد طويلًا لكنه وافق على العملية، التي تمت في اللحظة نفسها التي أنهى فيها خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ووفق التقرير، أن السفير الإسرائيلي السابق في واشنطن، مايك هيرتسوج، أوصى الحكومة بإبلاغ الإدارة الأمريكية بقرار اغتيال حسن نصر الله، حتى لا يسمعوا عنه في الإعلام وتحدث أزمة.

لكن تقرير القناة العبرية الرسمية "كان 11"، قال إن رئيس الوزراء نتنياهو كان يعترض على إبلاغ الأمريكيين من الأساس، وتراجع أمام إصرار قادة جيش الاحتلال ووزير الدفاع، وقتها، يوآف جالانت.

حسن نصر الله، فيتو

وقال مايك هيرتسوج، أن القرار رسا بإبلاغ مستشار الأمن القومي، جاك ساليفان. لكنه لم يرد على مكالمة السفير، وفي وقت لاحق عندما علم بالأمر، بعد دقائق، أعرب عن غضبه الشديد. وقال: "أنتم تتيحون لنا الإعلان عن مبادرة لوقف إطلاق نار مع لبنان، في وقت كنتم تعدون فيه لاغتيال حسن نصر الله، فتضعوننا في وضع حرج ومهين؛ بل إنكم تظهروننا أغبياء".

لكن الكلام جاء متأخرًا، بعدما قيل عقب تنفيذ العملية، والمسؤول الأمريكى فى إدارة بايدن الذي علم بها قبل وقوعها كان وزير الدفاع، لوسد أوستن. وقد أخبره بها نظيره الإسرائيلي، غالانت، فاستشاط غضبًا.

تحديد ساعة الصفر لتنفيذ اغتيال حسن نصر الله

وذكرت "القناة 13" العبرية، إن المقر الرئيسي لـ حزب الله يوجد في الطابق 14 تحت الأرض، ولفتت القناة إلى تقارير سابقة نشرت، جاء فيها إن المخابرات الإسرائيلية وضعت خطة لاغتيال نصر الله منذ حرب لبنان الثانية سنة 2006، لكنها امتنعت عن التنفيذ حتى لا تفجر حربًا أكبر.

ولكن، في نهاية سبتمبر 2024، وصلت معلومة عن نية نصر الله المشاركة مع مسؤولين آخرين في اجتماع بالمقر. وبين تلك المصادر صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية، التي ذكرت أن هناك جاسوسًا إيرانيًا قد أبلغ إسرائيل بلحظة وصول نصر الله إلى ضاحية بيروت، وكان بصحبة نائب قائد “فيلق القدس” في لبنان، عباس نيلفوروشان، وأنهما توجها إلى الضاحية، تحديدًا حارة حريك عقب مشاركتهما في تشييع محمد سرور قائد وحدة مسيرات الحزب.

ومع أن الصحيفة قالت إن الحيش الإسرائيلي تلقى معلومات عن الاجتماع قبل 4 ساعات فقط من بدايته، فإن القناة الإسرائيلية "كان 11"، أفادت بأن النبأ وصل قبل أيام.

ولذلك، تم بحث أمر الاغتيال واتفق عليه جميع رؤساء الأجهزة الأمنية يومها؛ رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس “الموساد” دودي بارنياع، ورئيس الشاباك رونين بار، ومعهم وزير الدفاع جالانت.

وبحسب التقارير طلب نتنياهو إمهاله فترة للتفكير، وتوجه جالانت، إلى نتنياهو عدة مرات، وشرح له أن هذه فرصة تحدث مرة واحدة في العمر، لكن نتنياهو رفض إعطاءه المصادقة على الاغتيال.

وظل جالانت يلاحقه حتى صعد إلى الطائرة متوجهًا إلى نيويورك لإلقاء خطابه، وعندما وصل إلى هناك أبلغ موافقته على الاغتيال، ولكنه اشترط أن يتم ذلك بعد أن ينهي خطابه.

وكان موعد خطاب نتنياهو الساعة السادسة مساء بحسب توقيت نيويورك. وطلب أن يتم اغتيال نصر الله في الساعة السادسة والنصف، وساوم جالانت حول الدقائق، فاتفقا في النهاية على أن الساعة السادسة والثلث، أي بالضبط عندما نزل نتنياهو من على المنصة. فتلقى قصاصة ورق من سكرتيره العسكري كتب عليها كلمة واحدة: "تم".

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