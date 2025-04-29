الثلاثاء 29 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فى 3 ساعات، الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية

طائرة مسيرة، فيتو
طائرة مسيرة، فيتو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدد من المقاطعات الروسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 51 طائرة مسيَّرة أوكرانية: 40 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وخمس طائرات فوق مقاطعة أريول، وطائرتان فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث طائرات فوق مياه البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

وأول أمس الأحد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 115 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يواصل الجيش الروسي توسيع نطاق عملياته لإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تحاول بها ضرب روسيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية موسكو مقاطعة كورسك شبه جزيرة القرم البحر الأسود بيلجورود

مواد متعلقة

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 10 مسيرات أوكرانية خلال الليل

بعد انتهاء هدنة عيد الفصح، انفجارات تهز مدنا أوكرانية

روسيا تعلن إسقاط 151 مسيرة أوكرانية

القوات الروسية تعلن تدمير 26 مسيرة أوكرانية الليلة الماضية
ads

الأكثر قراءة

على خلفية واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

السر في دولة ثالثة، صحيفة تكشف سبب انقطاع الكهرباء في إسبانيا والبرتغال

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 29 أبريل 2025، شبورة وعودة الأمطار

أمير مرتضى: إمام عاشور لم يرحل عن طريق كوبري ولهذا السبب لم نعد شراءه

40 مليون يورو في الموسم، نجم برشلونة يرفض ثالث عرض من الدوري السعودي

أمير مرتضى يكشف سبب توقيع خالد بو طيب عقدين مع الزمالك

بيستفز الناس، محمد الصاوي يعلق على أزمة محمد رمضان بعد حفله المثير في أمريكا (فيديو)

مسؤول أمريكي يعلن سقوط طائرة إف-18 من على حاملة طائرات بالبحر الأحمر بنيران الحوثيين

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29 – 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 29 - 4 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية