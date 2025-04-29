فى 3 ساعات، الدفاعات الجوية الروسية تسقط 51 طائرة مسيرة أوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت 51 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق عدد من المقاطعات الروسية خلال أقل من ثلاث ساعات مساء أمس الإثنين.

وقالت الوزارة في بيان لها: "في الثامن والعشرين من أبريل 2025، خلال الفترة من الساعة 20:20 حتى الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، قامت وسائل الدفاع الجوي المناوبة بتدمير 51 طائرة مسيَّرة أوكرانية: 40 طائرة فوق مقاطعة كورسك، وخمس طائرات فوق مقاطعة أريول، وطائرتان فوق شبه جزيرة القرم، وثلاث طائرات فوق مياه البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق مقاطعة بيلجورود".

وأول أمس الأحد أسقطت الدفاعات الجوية الروسية 115 مسيرة أوكرانية في مقاطعات جنوب غربي البلاد وشبه جزيرة القرم والبحر الأسود.

وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، فيما يواصل الجيش الروسي توسيع نطاق عملياته لإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بما فيها الجديدة بمدى الصواريخ والأسلحة الغربية التي تحاول بها ضرب روسيا.

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