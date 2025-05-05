ضربه وحلق شعره، نجل الرئيس الأوغندي يعلن احتجاز معارض في قبو منزله

كشف رئيس أركان الجيش الأوغندي موهوزي كاينيروجابا، نجل الرئيس يوري موسيفيني، عن قيامه باحتجاز ناشط معارض في قبو منزله، مهددًا باستخدام العنف والتعذيب ضده، الأمر الذي أثار موجة من الإدانات على المستويين المحلي والدولي.

رئيس أركان الجيش الأوغندي يحتجز ناشطا

يشار إلى الناشط المعارض إيدي موتوي، الذي يعمل حارسًا شخصيًّا لبوبي واين -الزعيم المعارض الأوغندي الشهير- قد اختفى في 27 أبريل بعد اختطافه على يد رجال مسلحين بالقرب من العاصمة كمبالا. وقالت حركة الوحدة الوطنية التي ينتمي إليها موتوي إن اختفاءه يشير إلى تصعيد في القمع ضد المعارضين في البلاد..

قال الجنرال موهوزي كاينيروجابا في منشور على موقع "إكس"، إن موتوي قبض عليه "مثل الجنادب". وأضاف في تهديد صريح "إنه في قبو منزلي… أنت التالي!"، مشيرًا إلى بوبي واين.

اعتياد رئيس أركان الجيش الأوغندي إطلاق التصريحات الكثيرة

ويُعرف رئيس أركان الجيش الأوغندي، بتصريحاته المثيرة للجدل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفي منشوره الأخير ألمح إلى تعذيب الناشط، مؤكدًا أنه "ضربه وحلق رأسه".

كما توعد بمواصلة التعذيب قائلًا "إذا استمروا في استفزازنا، سنعاقبهم بشكل أكبر"، في إشارة إلى المعارضة الأوغندية.

وتواجه حكومة موسيفيني التي تحكم البلاد منذ عام 1986 انتقادات شديدة من المجتمع الدولي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، لكنها تنفي جميع الاتهامات المتعلقة بالقمع.

ومن المتوقع أن يسعى موسيفيني إلى الترشح مجددًا في الانتخابات المقبلة رغم هذه الاتهامات.

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