قصة موهوزي موسيفيني صاحب التصريحات المثيرة.. نجل الرئيس الأوغندي هدد باحتلال السودان وكينيا.. وأحرج حكومة بلاده بعد اعتذارها للخرطوم

جدد قائد قوات الدفاع الشعبية الأوغندية موهوزي موسيفيني نجل الرئيس الأوغندي، تهديداته باجتياح العاصمة السودانية الخرطوم بعد ساعات من تقديم بلاده اعتذارا رسميا عن تصريحات مشابهة.

واستخدم موهوزي نجل الرئيس الأوغندي موسفيني حسابه الرسمي على منصة "إكس"، مجددًا لتهديد السودان قائلا: "والدي لو أمرنا بالسيطرة على الخرطوم لفعلنا ذلك غدا".

وتلك التغريدة الأخيرة لقائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية جاءت بعد ساعات من بيان للخارجية السودانية، والتي رحبت فيه باعتذار الحكومة الأوغندية رسميًا عن التصريحات التي أطلقها قائد قوات الدفاع الأوغندية، والتي تحدث فيها عن غزو الخرطوم بدعم من الإدارة الأمريكية مما حرك الحكومة الأوغندية.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن نجل الرئيس الأوغندي، صاحب التصريحات المثيرة للجدل:

الاسم موهوزي كاينيروغابا، ولد في 24 أبريل 1974،

اشتغل في البداية منصب ضابط عسكري أوغندي، إضافة إلى أنه جنرال في قوات الدفاع الشعبية الأوغندية وقائد مجموعة القوات الخاصة التي تضم الوحدة المعروفة باسم لواء الحرس الرئاسي المسؤول عن توفير الأمن لرئيس أوغندا والملوك الدستوريين في أوغندا.

تم تعيينه في 16 ديسمبر 2020 من قبل يوري موسفني، وقد شغل موهوزي نفس المنصب في الفترة من 2008 إلى 2017، كما أن مجموعة القوات الخاصة مسؤولة عن توفير الأمن في منشآت البترول الأوغندية.

ويعد موهوزي ابن الرئيس يوري موسفني القائد العام لقوة الدفاع الشعبية الأوغندية ورئيس أوغندا، وكان موهوزي يشغل منصب كبير مستشاري الرئيس للعمليات الخاصة منذ عام 2017.

نشأته وعائلته

ولد كاينيروغابا في 24 أبريل 1974 في دار السلام بتنزانيا ليوري موسفني، الذي شغل منصب رئيس أوغندا منذ عام 1986، كما أنه فقد والدته أثناء ولادته وربته جانيت موسيفيني، وزيرة التعليم والرياضة منذ 6 يونيو 2016.

تزوج من شارلوت نانكوندا كوتيسا وأنجب منها 3 أطفال.

حياته التعليمية

التحق كاينيروغابا بمدارس في تنزانيا، وأكاديمية جبل كينيا في نييري كينيا والسويدـ لكن بعد أن أصبح والده رئيسا لأوغندا، التحق بمدرسة آباء كامبالا، وكلية الملك بودو لفترة، وكلية سانت ماري حتى تخرج منها في عام 1994.

ومن ثم التحق بالكلية الحربية في مصر وحصل فيها على دورات قادة السرية والكتائب، كما حضر مدرسة كالاما للتدريب على الحرب المدرعة في كابامبا بمقاطعة موبندي بوسط أوغندا.

وفي عام 2007 تم قبوله في دورة لمدة عام واحد في كلية قيادة الجيش الأمريكي والأركان العامة في فورت ليفنوورث، كانساس، وتخرج في يونيو 2008، بعد ذلك أكمل بنجاح برنامج الأمن القومي التنفيذي في كلية الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا.

بداية شعلة التصريحات المسيئة مع الخرطوم

جدير بالذكر أن قائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية نجل الرئيس الأوغندي كتب في تغريدة له على منصة "إكس" قبل أيام: "نحن فقط ننتظر زميلنا، دونالد ترامب، ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة، وبدعمه سنتمكن من الاستيلاء على العاصمة السودانية الخرطوم".

وأضاف نجل الزعيم الأوغندي في تدوينته: "سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبًا. إذا كان هؤلاء الشباب في الخرطوم لا يعرفون ما هي الحرب فسوف يتعلمون".

السودان تدين تصريحات نجل رئيس الأوغندي

وأدانت السودان تلك التصريحات لقائد قوات الدفاع الشعبي الأوغندية، في بيان للخارجية السودانية في 18 ديسمبر استنكر التصريحات التي نشرها المسؤول العسكري الأوغندي مطالبا باعتذار رسمي من الحكومة الأوغندية.

وقالت الخارجية الأوغندية في مذكرة وجهتها إلى سفارة السودان في كمبالا إن "تلك التعليقات لا تمثل الموقف الرسمي للحكومة الأوغندية"، وأن المواقف الرسمية تُعلن عبر القنوات الدبلوماسية المعروفة، وليس عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها نجل الرئيس الأوغندي الذي ينظر إليه على أنه خليفة والده في الحكم جدلا بسبب تصريحاته، حيث سبق توجيهه تغريدات حملت تهديدات لدولة كينيا في إحدى المرات، مما أدى إلى إقالته من منصب قائد القوات البرية في عام 2022.

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