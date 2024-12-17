قائد الجيش الأوغندي يهدد بشن حرب على السودان واحتلال الخرطوم

هدد قائد الجيش الأوغندي، الجنرال موهوزي كاينروجابا، ابن الرئيس يوري موسيفيني، بالدخول في حرب مع السودان واجتياح الخرطوم.

نجل الرئيس الأوغندي يهدد باجتياح الخرطوم

وقال الجنرال موسيفيني الصغير، عبر تغريدات على حسابه في منصة إكس: “نحن فقط ننتظر زميلنا، دونالد ترامب، ليصبح رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، وبدعمه سنتمكن من الاستيلاء على العاصمة السودانية الخرطوم”.

وأضاف قائد الجيش الأوغندي، “سوف تنتهي هذه الفوضى في السودان قريبًا!.. إذا كان هؤلاء الشباب في الخرطوم لا يعرفون ما هي الحرب فسوف يتعلمون”.

معلومات عن موهوزي كاينروجابا قائد الجيش الأوغندي

موهوزي كاينروجابا هو ضابط عسكري أوغندي وابن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني، الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية منذ عام 1986.

ولد قائد الجيش الأوغندي في 24 يونيو 1974، وبرز كأحد الشخصيات العسكرية البارزة في أوغندا، شغل عدة مناصب في الجيش الأوغندي، وكان معروفًا بدوره القيادي في القوات المسلحة.

يعرف أيضًا بتطلعاته السياسية والحديث عن خلفيته المحتملة للرئاسة، حيث استخدم وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر "إكس حاليًا" لتقديم نفسه على أنه المرشح المحتمل لخلافة والده في الحكم.

وكان له حضور قوي على هذه المنصات، حيث طرح آراء مثيرة للجدل، بما في ذلك تهديدات لكينيا في إحدى المرات، مما أدى إلى إقالته من منصب قائد القوات البرية في عام 2022.

في مارس 2023، تم تعيينه قائدًا للجيش الأوغندي، وهو ما أعاده إلى دائرة الضوء. يعد من الشخصيات الشابة التي تحمل آمالًا وطموحات عسكرية وسياسية، وهو يعتبر أحد أبرز المرشحين لتولي السلطة في المستقبل وفقًا لبعض التحليلات السياسية.

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