الثلاثاء 06 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بلهارس: نبات الخروب يقي الكلى ومضاد طبيعي للسموم

معهد تيودور بلهارس،
معهد تيودور بلهارس، فيتو

أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة منشورات بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ. 

 

بلهارس: نبات الخروب درع واقية للكلى، ومضاد طبيعي للسموم

حيث يتم استعراض ملخص محتوى بعض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحلية والعالمية باللغة العربية وبطريقة بسيطة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمعهد ليستفيد منها الجميع.

“Ceratonia siliqua pods (Carob) methanol extract alleviates doxorubicin-induced nephrotoxicity via antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic pathways in rats”
"مستخلص الميثانول من نبات الخروب يخفف من السمية الكلوية الناجمة عن عقار الدوكسوروبيسين من خلال الانشطة المضادة للأكسدة والالتهاب وموت الخلايا في الفئران".

ويعد العلاج بالأعشاب من الأمور المثيرة للجدل، فعلى الرغم من أن بعض الناس يرون أنه خرافة، إلا أن الكثيرين يعتقدون في فعاليته، بل إنهم يرونه علاجًا سحريًا للعديد من الأمراض.

والحقيقة التي لا نختلف عليها أن العلاج بالأعشاب ليس خرافة عندما تكون النباتات مدروسة علميًا وأُثبتت فعاليتها، لكنه ليس دائمًا فعالًا أو آمنًا إذا استُخدم بدون علم أو دون الرجوع للمتخصصين. 

كما يجب الأخذ في الاعتبار استخدامه كوسيلة مساعدة للعلاج الطبي الحديث وليس بديلًا عنه خاصة في الحالات الخطرة.

 

اختبار التأثير الوقائي لمستخلص نبات الخروب

وفي هذا السياق تم إجراء دراسة لاختبار التأثير الوقائي لمستخلص نبات الخروب على السمية الكلوية الناتجة من استخدام العلاج المضاد للأورام (الدوكسوروبيسين) والذي يستخدم بشكل محدود نظرا لتأثيره الضار، حيث يؤدي إلى السمية الكلوية والقلبية.

وقد أثبتت نتائج الدراسة التي قام بها الفريق البحثي في معهد تيودور بلهارس للأبحاث وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث أن استخدام مستخلص نبات الخروب أعاد  مستويات مؤشرات وظائف الكلى ومستويات علامات الإجهاد التأكسدي إلى المستويات الطبيعية.  

كما حفَّز إنتاج الوسائط المضادة للالتهابات المُعدِّلة للمناعة: IL-10 وTGF-β وقلل من مستوى الوسائط المناعية المسببة للالتهاب IL-6 وTNF-α،  مما يؤكد الدور الهام والفعال الذي قام به مستخلص نبات الخروب في الوقاية من السمية الكلوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأبحاث العلمية الطب البيطري تيودور بلهارس كلية الطب البيطري وظائف الكلى

مواد متعلقة

2000 دولار بدلا من 4 آلاف، الأعلى للجامعات يخفض رسوم إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج

ختام فعاليات المسابقة الوطنية لشباب المبتكرين ضمن برنامج 2025 iClub

انطلاق برنامج اعرف نفسك بالتعاون بين التعليم العالي والشباب والرياضة لبناء وعي الطلاب

الحفني: نقل الخبرات المصرية إلى جزر القمر يعكس عمق العلاقات ويعزز التعاون الإفريقي في الطيران

وزير التعليم العالي: نستهدف توطين البحث العلمي والابتكار وتعزيز تصنيف الجامعات المصرية

أكاديمية البحث العلمي تطلق النسخة الـ42 من مؤتمر علم الراديو

موعد المؤتمر الدولي الأول لوحدة الأشعة التداخلية بمستشفيات جامعة عين شمس

وزير الطيران المدني يكرم عددا من النماذج المتميزة بالقطاع

الأكثر قراءة

بيراميدز يطلب حكاما دوليين لمبارياته القادمة في الدوري الممتاز

فيديو صادم للاعتداء على شاب بأسلحة بيضاء وسحله أمام مدرسة

برلماني يكشف مفاجآت بشأن مستأجري الإيجار القديم على المعاش والمقترحات الأخيرة

القبض على مدرس موسيقى تحرش بطفلة في مدرسة شهيرة بالقاهرة

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، بداية ارتفاع بدرجات الحرارة وشبورة

إبراهيم عيسى يحذر من سيناريو كارثي بشأن قانون الإيجار القديم

مصر للطيران تلغي رحلاتها اليوم إلي بورتسودان وتوجه نداء لعملائها

السودان يطلب مساعدة السعودية للسيطرة على حريق مستودعات وقود في بورتسودان (فيديو)

خدمات

المزيد

رسوم وإجراءات ترخيص الكلاب لعام 2025

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الإثنين 5/5/2025

سعر الأرز في السوق اليوم

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم

المزيد

انفوجراف

المصروفات الدراسية لجامعة حلوان الأهلية للعام الجامعي الجديد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 6 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الملتقى الفقهي للجامع الأزهر: تقوى الله هي الضمانة الحقيقية لمستقبل الأبناء

تفسير حلم المرض في المنام وعلاقته بتحسن الأحوال وزوال الهموم

المزيد
الجريدة الرسمية