بلهارس: نبات الخروب يقي الكلى ومضاد طبيعي للسموم

5/6/2025 12:03:39 AM

الثلاثاء 06/مايو/2025 - 12:03 ص 5/6/2025 12:03:39 AM

أطلق معهد تيودور بلهارس للأبحاث سلسلة منشورات بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ.

بلهارس: نبات الخروب درع واقية للكلى، ومضاد طبيعي للسموم

حيث يتم استعراض ملخص محتوى بعض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحلية والعالمية باللغة العربية وبطريقة بسيطة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمعهد ليستفيد منها الجميع.

“Ceratonia siliqua pods (Carob) methanol extract alleviates doxorubicin-induced nephrotoxicity via antioxidant, anti-inflammatory and anti-apoptotic pathways in rats”

"مستخلص الميثانول من نبات الخروب يخفف من السمية الكلوية الناجمة عن عقار الدوكسوروبيسين من خلال الانشطة المضادة للأكسدة والالتهاب وموت الخلايا في الفئران".

ويعد العلاج بالأعشاب من الأمور المثيرة للجدل، فعلى الرغم من أن بعض الناس يرون أنه خرافة، إلا أن الكثيرين يعتقدون في فعاليته، بل إنهم يرونه علاجًا سحريًا للعديد من الأمراض.

والحقيقة التي لا نختلف عليها أن العلاج بالأعشاب ليس خرافة عندما تكون النباتات مدروسة علميًا وأُثبتت فعاليتها، لكنه ليس دائمًا فعالًا أو آمنًا إذا استُخدم بدون علم أو دون الرجوع للمتخصصين.

كما يجب الأخذ في الاعتبار استخدامه كوسيلة مساعدة للعلاج الطبي الحديث وليس بديلًا عنه خاصة في الحالات الخطرة.

اختبار التأثير الوقائي لمستخلص نبات الخروب

وفي هذا السياق تم إجراء دراسة لاختبار التأثير الوقائي لمستخلص نبات الخروب على السمية الكلوية الناتجة من استخدام العلاج المضاد للأورام (الدوكسوروبيسين) والذي يستخدم بشكل محدود نظرا لتأثيره الضار، حيث يؤدي إلى السمية الكلوية والقلبية.

وقد أثبتت نتائج الدراسة التي قام بها الفريق البحثي في معهد تيودور بلهارس للأبحاث وكلية الطب البيطري بجامعة القاهرة والمركز القومي للبحوث أن استخدام مستخلص نبات الخروب أعاد مستويات مؤشرات وظائف الكلى ومستويات علامات الإجهاد التأكسدي إلى المستويات الطبيعية.

كما حفَّز إنتاج الوسائط المضادة للالتهابات المُعدِّلة للمناعة: IL-10 وTGF-β وقلل من مستوى الوسائط المناعية المسببة للالتهاب IL-6 وTNF-α، مما يؤكد الدور الهام والفعال الذي قام به مستخلص نبات الخروب في الوقاية من السمية الكلوية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.