تفقد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة فعاليات برنامج "اعرف نفسك"، والذي يُعد باكورة التعاون المشترك بين الوزارتين.

انطلاق برنامج «اعرف نفسك» بالتعاون بين التعليم العالي والشباب والرياضة لبناء وعي الطلاب

يتم تنفيذه من خلال مكتب فن إدارة الحياة بالإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير بوزارة الشباب والرياضة والإدارة العامة لرعاية الطلاب بالإدارة المركزية لشئون التعليم الفني والطلاب بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ بهدف تعزيز وعي الشباب بذواتهم، وتنمية قدراتهم الشخصية والنفسية، بما يساهم في إعداد جيل واعٍ وقادر على المشاركة الفاعلة في المجتمع.

وشهد البرنامج مشاركة 200 شاب وفتاة من مختلف الجامعات المصرية ومراكز الشباب، حيث خضع المشاركين لورش عمل تفاعلية تهدف إلى تطوير مهارات التفكير الذاتي، والتخطيط للمستقبل، وفهم السمات الشخصية والميول، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء الإنسان المصري.

وأوضح الدكتور أيمن عاشور، أنه في إطار التوجيهات الرئاسية ببناء الإنسان المصري وتنمية مهاراته، يأتي برنامج 'اعرف نفسك' ليكون لبنة أساسية في منظومة متكاملة لتنمية قدرات شبابنا، هذه المبادرة تعكس رؤيتنا للتعليم الجامعي الذي لا يقتصر على المعرفة الأكاديمية فقط، بل يمتد ليشمل بناء الشخصية المتكاملة للطالب، مؤكدًا أن ما نشهده اليوم من تعاون مثمر بين وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة هو نموذج متميز للشراكة الفاعلة، حيث تتكامل جهودنا لصناعة جيل جديد واعٍ بقدراته، مدرك لطموحاته، قادر على تحديد مساره المهني والحياتي بثقة.

كما أكد أن مثل هذه البرامج تأتي في إطار خطة طموحة لتوسيع نطاقها لتشمل جميع الجامعات المصرية، مع تطوير محتواها ليتواكب مع احتياجات سوق العمل المستقبلية، وذلك في إطار إستراتيجية الوزارة الشاملة لتطوير التعليم العالي التي تضع الطالب في قلب اهتماماتها.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن البرنامج يأتي ضمن إستراتيجية وزارة الشباب والرياضة لبناء الشخصية المتكاملة للشباب المصري، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة التعليم العالي يمثل خطوة مهمة في تحقيق التكامل المؤسسي لخدمة الشباب، وقال: "اعرف نفسك ليس مجرد برنامج، بل هو بداية لمجموعة من المبادرات التي تُمكِّن شبابنا من فهم أنفسهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مستقبلية صحيحة."

هذا وقد أشاد المشاركون بالمحتوى التدريبي للبرنامج، معربين عن تقديرهم لحرص الدولة على دعمهم وتمكينهم من خلال مثل هذه المبادرات النوعية التي تضعهم في قلب عملية التنمية والتطوير.

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