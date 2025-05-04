بعد الفوز علي حرس الحدود، موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

فاز النادي الأهلي على نظيره فريق حرس الحدود، بنتيجة 5-0، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبل والقنوات الناقلة

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع المصري البورسعيدي في بطولة الدوري الممتاز يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر مايو المقبل في تمام الساعة 8 مساء ضمن منافسات الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي وحرس الحدود

وكان طاهر محمد طاهر سجل الهدف الأول للنادي الأهلي بالدقيقة 10 من تصويبة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء.

وجاء الهدف الثاني للأهلي عن طريق أحمد نبيل كوكا بالدقيقة 28 من تصويبة أيضا من داخل منطقة الجزاء ولكن بقدمه اليسرى.

وسجل وسام أبو علي الهدف الثالث بالدقيقة 55 من تصويبة قوية بقدمه اليمنى، ثم سجل حسين الشحات الهدف الرابع في الدقيقة 73، واضاف محمد هاني الهدف الخامس في الدقيقة 4+90.

تشكيل الأهلي أمام حرس الحدود

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد نبيل كوكا.

في خط الوسط: مروان عطيه - عمرو السولية - طاهر محمد - أشرف بن شرقي - إمام عاشور.

في خط الهجوم: وسام أبو علي.

تشكيل حرس الحدود ضد الأهلي

في حراسة المرمى: محمد سيحا.

في خط الدفاع: عبد الرحمن جودة، إبراهيم عبد الحكيم، محمد سامي ومحمد الدغيمي

في خط الوسط: إيزي إيميكا، فوزي الحناوي، محمد مجلي ومحمد فاروق.

في الهجوم: عمرو جمال ومحمود ممدوح.

حكام مباراة الأهلي وحرس الحدود

ترتيب الأهلي وحرس الحدود في الدوري

بهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 46 نقطة، خلف بيراميدز المتصدر برصيد 47 نقطة، فيما يأتي حرس الحدود في المركز التاسع بالمجموعة برصيد 22 نقطة.

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