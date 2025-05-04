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خارج الحدود

الإسعاف الإسرائيلي: 8 مصابين في قصف مطار بن جوريون

صاروخ حوثي، فيتو
صاروخ حوثي، فيتو

ذكرت  صحيفة يديعوت أحرونوت أن الإسعاف الإسرائيلي أكد ارتفاع عدد المصابين إثر سقوط الصاروخ اليمني في مطار بن جوريون إلى 8 أشخاص.

إصابات جراء سقوط الصاروخ اليمني 

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي نقلا عن مسؤول أمني أن منظومتا ثاد الأمريكية وآرو حيتس أخفقتا على ما يبدو باعتراض صاروخ يمني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

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إذاعة الاحتلال: صاروخ اليمن اخترق قلب مطار بن جوريون رغم حمايته بأربع طبقات دفاعية (فيديو)

وفي الوقت ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء اطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، بالإضافة الي سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن جوريون.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل وقت سابق قالت صحيفة هآرتس: إن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بغزة وصل إلى 6 منذ أن قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار. 

مقتل 6 جنود إسرائيليين منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة 

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن عددا كبيرا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية.

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الصاروخ اليمني مطار بن جوريون اليمن إسرائيل جيش الاحتلال

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