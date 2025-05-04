بعد إطلاق صاروخ من اليمن، توقف الرحلات بمطار بن جوريون وفرار ملايين الإسرائيليين للملاجئ

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه مركز إسرائيل.

وفي الوقت ذاته أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في تل أبيب والقدس ومستوطنات بالضفة جراء إطلاق صاروخ من اليمن.

كما أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن منظومات الدفاع الجوي تطلق صواريخ اعتراضية باتجاه صاروخ أطلق من اليمن، بالإضافة الي سماع دوي انفجارات في محيط مطار بن جوريون.

ومن جانبها أعلنت القناة 12 الإسرائيلية عن وقف الرحلات القادمة والمغادرة من مطار بن جوريون، وفرار ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن.

وقبل وقت سابق قالت صحيفة هآرتس إن عدد الجنود الإسرائيليين القتلى بغزة وصل إلى 6 منذ أن قررت إسرائيل خرق وقف إطلاق النار.

مقتل 6 جنود إسرائيليين منذ خرق الاحتلال وقف إطلاق النار بغزة

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن عددا كبيرا من الضباط والجنود أخطروا قادتهم بنيتهم عدم الالتزام بالقتال في إطار توسيع عملية.

وبالأمس السبت أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن مقتل جندين من وحدة النخبة التابعة لسلاح الهندسة، وهما نوعام رافيد، ويهلي شرور، وإصابة جندي آخر بجروح خطيرة في انفجار فتحة نفق برفح جنوب قطاع غزة.

من جانب آخر خسائر جيش الاحتلال في غزة

وفي وقت سابق أعلنت سرايا القدس -الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، أن مقاتليها فجروا جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

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