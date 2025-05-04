الأحد 04 مايو 2025
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خارج الحدود

استشهاد فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي على خان يونس وبيت حانون

غزة، فيتو
غزة، فيتو

استشهد فلسطينيان صباح اليوم الأحد، متأثرين بإصابتيهما إثر قصف إسرائيلي سابق على خان يونس وبيت حانون.

وفي الوقت ذاته، أعلن جيش الاحتلال عن إخلاء عدد من المنازل في حي الزهراء قرب مخيم جنين.

وكان فلسطينيان قد أصيبا، مساء أمس السبت، إثر غارة إسرائيلية على منزل في جباليا شمالي قطاع غزة.

وذكرت مواقع إخبارية إسرائيلية، قبل وقت سابق، أن جنديين بجيش الاحتلال قتلا وأصيب 4 آخرين في انفجار عبوة ناسفة في رفح جنوبي قطاع غزة.

خسائر جيش الاحتلال في غزة 

وفي وقت سابق، أعلنت سرايا القدس - الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي- في بيان صادر عنها، أن مقاتليها فجروا جرافة عسكرية للاحتلال الإسرائيلي خلال توغلها شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قصفا مدفعيا الجمعة الماضية  استهدف حي التفاح شرقي مدينة غزة.

مسئول أممي يحذر من فظاعة الوضع في قطاع غزة

وحذر مدير الاتصال لدى وكالة الأونروا، جوناثان فاولر، من فظاعة الوضع في قطاع غزة، إذ عاد شبح المجاعة ليخيم على الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية دخلت أخطر مراحلها جراء حرب الإبادة التي يواصل الكيان الإسرائيلي ارتكابها وإغلاقه المعابر.

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