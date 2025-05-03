السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

حماس: شعبنا لن يسمح بتحويل غزة لساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال

حماس،فيتو
حماس،فيتو

أعلنت حركة  حماس، اليوم السبت، أن  العائلات والعشائر أثبتت مجددا أصالتها بحماية الجبهة الداخلية ورفضها المساس بأمن المجتمع أو تفكيكه.

وثمنت حركة حماس دور العائلات والعشائر في رفع الغطاء عن كل خارج عن القانون، وفي الدعوة لتشكيل لجان لحماية الأمن 

كما ثمنت أيضًا دور العائلات والعشائر في التصدي لمحاولات الاحتلال إغراق القطاع في الفوضى عبر مجموعات مأجورة.

وأشادت بالاندماج الوطني بين المقاومة والأجهزة الأمنية والفلسطينيين، دفاعا عن شعبهم ومقدراته.

وأضافت حركة حماس: شعبنا بكل مكوناته لن يسمح بتحويل غزة إلى ساحة مستباحة لمشاريع الاحتلال التخريبية

ووجهت رساله تحذيرية قالت من خلالها نهيب بوسائل الإعلام والفعاليات الشعبية أن تسهم بترسيخ التماسك المجتمعي وكشف من يقف خلف مشاريع الفوضى.

 

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي شن 3 غارات على مناطق متفرقة من مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

 

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جيش الاحتلال حركة حماس خان يونس فلسطين

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