الأحد 13 أبريل 2025
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خارج الحدود

سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال الإسرائيلي في محور موراج

سرايا القدس، فيتو
سرايا القدس، فيتو

قالت سرايا القدس، في بيان صادر عنها اليوم الأحد،  إنها قصفت بقذائف الهاون تمركزا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة بمنطقة موراج شمال مدينة رفح.

سرايا القدس تقصف قوات الاحتلال في محور موراج

وأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، أنها سيطرت على مسيرتين إسرائيليتين من نوع كواد كابتر خلال تنفيذهما مهام استخبارية وسط قطاع غزة.

سرايا القدس تسيطر على مسيرات إسرائيلية

وقبل أيام، قالت سرايا القدس، إنها دمرت آلية عسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بتفجير عبوة شديدة الانفجار من نوع "ثاقب" زرعتها مسبقا في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

جيش الاحتلال ينسف مربع سكني في غزة 

ووسع جيش الاحتلال من عملياته العسكرية البرية في غزة، لتصل إلى منطقتي الدرج والتفاح شمالي القطاع الفلسطيني.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، أمس السبت، أن قوات الاحتلال وسعت أنشطتها البرية إلى منطقة الدرج والتفاح في شمال قطاع غزة.

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سرايا القدس منطقة موراج رفح

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