إصابة 13 شخصًا بعد رش غاز مهيج خلال حفل في ألمانيا

أفادت فرقة الإطفاء في ألمانيا بأن 13 شخصًا أصيبوا، أربعة منهم بإصابات خطيرة، في حفل مجاني أقامه مغني الراب البرليني سمارا في مركز تسوق بمنطقة نويكولن، بعد ظهر أمس السبت.

وقال متحدث باسم فرقة الإطفاء إن شخصا ما رش غازًا مهيجًا أثناء العرض في مركز تسوق "جروبيوس باساجن" في منطقة نويكولن، وأعقب ذلك اشتباكات، وأصيب أشخاص بسبب الغاز والاشتباك على حد سواء.

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Deutschland 🇩🇪: Berlin: 13 Verletzte bei einem Konzert von Rapper Samra in den Gropius- Passagen May 4, 2025

وبعد الحفل، شكر سمارا الحضور وفرقة الإطفاء والشرطة خلال منشور على "إنستجرام" قائلًا: "لقد استمتعنا كثيرًا، لكنني تلقيت للتو مكالمة تفيد بأن شخصًا ما رش رذاذ الفلفل في الحشد، أعتقد أن هذا أمر مؤسف للغاية، فعل مقزز وقذر. آمل ألا يكون أحد قد أصيب".

وكان من المقرر إقامة الحفل المجاني في الساعة 4 مساء (15:00 بتوقيت غرينتش) وكان من المتوقع حضور حوالي 700 شخص.

ومع ذلك، قالت فرقة الإطفاء إن ما بين ألفي إلى 3 آلاف شخص حضروا، وقدرت الشرطة العدد بحوالي ألف شخص.

وتم إبلاغ فرقة الإطفاء في الساعة 4:25 مساء بشأن حادث ووقوع إصابات جماعية، وهو إجراء يسمح لهم بتنظيم الإسعافات الأولية عندما يكون هناك خمسة مصابين أو أكثر.

ووصل حوالي 42 من المستجيبين للطوارئ إلى الموقع.

ولا يوجد من بين المصابين من هو في خطر الموت، وجرى نقل الأشخاص الأربعة الذين أصيبوا بجروح خطيرة والشخصين اللذين أصيبا بجروح طفيفة إلى المستشفى، وقال المتحدث إن سبعة أشخاص آخرين أصيبوا بجروح طفيفة وتلقوا العلاج في مكان الحادث.

وقالت الشرطة في منشور على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" إنها تحقق للاشتباه في إلحاق أذى جسدي خطير.

يشار إلى أن سمارا، فنان لبناني ألماني حائز على جوائز، يقيم في برلين ولديه عشرات الأغاني التي جاءت ضمن أفضل 10 أغانٍ.

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