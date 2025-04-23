إطلاق نار وهمي يثير الذعر في قاعدة أمريكية بألمانيا

أثار سماع أصوات طلقات نارية في قاعدة شبانجدالم العسكرية الأمريكية الواقعة في منطقة آيفل غربي ألمانيا، حالة من الاضطراب لفترة وجيزة.

ووفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، أفادت القاعدة الجوية بأنه تم وقف تمرين طارئ مجدول نتيجة لذلك، كما تم تطويق الموقع وتفتيشه بدقة.

وأضافت القاعدة أنه بعد أن أكدت قوات الأمن عدم وجود خطر على أي من أفراد القاعدة، تم الإعلان عن زوال حالة الخطر وإنهاء إغلاق الموقع.

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