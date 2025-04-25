تبدأ من 89 يورو، أسعار تذاكر حفل جورج وسوف في ألمانيا

يحيي سلطان الطرب جورج وسوف حفلا غنائيا في ألمانيا ويشاركه الحفل الفنان محمد المجذوب ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل جورج وسوف في ألمانيا

ومن المقرر أن يقدم جورج وسوف خلال حفله في ألمانيا عدد من أغانيه الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير على المسرح ومنها كدة كفاية وانت غيرهم، وأنا آسف وسلف ودين وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وكشفت الشركة المنظمة لحفل جورج وسوف في ألمانيا عن أسعار التذاكر والتى تبدأ من 89 يورو إلي 184 يورو.

ومن ناحية أخرى احتفل المطرب السوري جورج وسوف بزفاف نجله “حاتم” على عروسه وليا برخيا.

ونشر الإعلامي اللبناني نيشان صورا من حفل الزفاف عبر حسابه على تويتر، وعلق قائلا: ألف مبروك زفاف حاتم جورج وسوف وليا برخيا.

ومن ناحية أخري، يستعد الفنان السوري جورج وسوف للانتهاء من إحدى أغنياته الجديدة خلال الفترة المقبلة، والمقرر أن يتم طرحها قريبًا.

وكان جورج وسوف أغنيته الجديدة بطريقة الفيديو كليب وظهر وهو يرقص برفقة فتيات في مكان وسط الطبيعة بين بحر وجبال وخضرة وظهر في الكليب أيضا الملحن محمد يحيي ملحن الأغنية، ومازح “جورج” الفتيات في آخر الكليب وقال: "يا عيني على العود".

أغنية جورج وسوف رقصة إسباني من كلمات ملاك عادل ومن ألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي باسم رزق ومن إخراج جاد شويري

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