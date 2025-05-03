السبت 03 مايو 2025
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ثقافة وفنون

باللهجة المصرية، يزن السعيد يطرح أحدث أغنياته "حبيبنا"

يزن السعيد، فيتو
يزن السعيد، فيتو

طرح المطرب الأردني يزن السعيد أحدث أغانيه باللهجة المصرية، والتي حملت عنوان "حبيبنا"، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب وكافة تطبيقات الموسيقى.

والأغنية من كلمات مصطفى ناصر وألحان تيام علي وتوزيع عمر إسماعيل.

 وتحمل أغنية "حبيبنا" طاقة إيجابية، وتعكس روح الشباب في إيقاع سريع، ويظهر يزن السعيد في الأغنية بأسلوب جديد يجمع فيه بين إحساسه الرومانسي المعتاد بروح أكثر حيوية بأنماط موسيقية مختلفة.

 

 

يزن السعيد في مصر لتسجيل أغنيات جديدة

 

ويصل يزن السعيد إلى مصر خلال الأيام المقبلة لتسجيل مجموعة من الأغاني، بالإضافة إلى تصوير عدد من البرامج واللقاءات الصحفية.

 

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يزن السعيد المطرب يزن السعيد اغنية حبيبنا الفن

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