مارفل تطرح بوسترا خاصا بشخصية "سو ستورم" من فيلم The Fantastic Four First Steps

Fantastic Four ، طرحت استديوهات مارفل، بوسترا ترويجيا جديدا، خاصا بالممثلة فانيسا كيربي، التي تسجد دور البطلة الخارقة سو ستورم، في فيلمها المرتقب The Fantastic Four First Steps.

وظهرت فانيسا، في البوستر الجديد، علي هيئة لعبة ورقية مطبوع عليها شخصيتها الخارقة سو ستورم، وهي تنظر لأعلي.

فيلم The Fantastic Four First Steps يخضع لعمليات إعادة تصوير

كشفت تقارير صحفية، أن فيلم مارفل، The Fantastic Four First Steps، يخضع حاليًا لعمليات إعادة تصوير.

وأوضحت التقارير، أن سبب إعادة تصوير عدد من مشاهد فيلم The Fantastic Four First Steps، يعود لتصحيح بعض المشاهد السينمائية به، وليس لتغيير أي شيء في حبكة الفيلم، حيث يرى رؤساء شركة ديزني، بأنه أحد أفضل أعمال أستديوهات مارڤل على الإطلاق.

وأقامت استديوهات مارڤل، حدثًا خاصًا، في ولاية ألاباما بالولايات المتحدة الأمريكية، لعرض إعلان فيلم The Fantastic Four First Steps، تواجد فيه كلا من الممثلين "بيدرو باسكال" و"فانيسا كيربي".

الانتهاء من تصوير فيلم "Fantastic Four"

كانت ستديوهات مارفل قد أعلنت، رسميًّا الانتهاء من تصوير فيلم The Fantastic Four First Steps، المقرر عرضه على شاشات السينما في يوليو 2025.

وكشف كيفن فيجي، رئيس ستوديوهات مارفل، أن فيلم "Fantastic Four"، المنتظر سيكون عملًا تاريخيًّا.

وأوضح فيجي في تصريحات صحفية، أن فيلم Fantastic Four ، ستدور أحداثه في ستينيات القرن الماضي، ملمحا أن الفيلم سيقع في عالم موازٍ لعالم مارفل السينمائي الرئيسي، مما يفتح الباب أمام احتمالات جديدة ومثيرة في قصة الفريق الخارق.

الانتهاء من تصوير فيلم TheFantasticFour

وأكدت ستديوهات مارفل، أن شركة ديزني تشعر بسعادة غامرة من النتيجة النهائية للفيلم، وبأنهم لم يكونوا واثقين من نجاح عمل لاستديوهات مارڤل بهذا الشكل منذ فيلم Endgame.

فيلم مارفل FANTASTIC FOUR

وأعلنت مارفل عن موعد طرح فيلم FANTASTIC FOUR، في صالات العرض، والذي سيكون بتاريخ ٢ يوليو ٢٠٢٥.

