السبت 03 مايو 2025
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خارج الحدود

هجوم صاروخي جديد من اليمن على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في 7 مناطق بينهم القدس

هجوم صاروخي جديد
هجوم صاروخي جديد من اليمن على إسرائيل، فيتو

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، أن المنظومات الدفاعية الإسرائيلية تعمل على اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
 

وقال في تقرير أولي: "رصد جيش الاحتلال إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وتعمل منظومات الدفاع الجوي لاعتراضه. يطلب من الجمهور اتباع التوجيهات الصادرة عن قيادة الجبهة الداخلية".

وطلبت قيادة الجبهة الداخلية من السكان في الجنوب والوسط الاحتماء في الملاجئ.

ووفق موقع "واينت" العبري، فقد تم تفعيل أجهزة الإنذار في “القدس، بيتار عيليت، ميفاسيريت تسيون، بيت شيمش، عراد، مستوطنة الخليل، كريات أربع”. 

وقال مكتب المتحدث باسم جيش الاحتلال إن "التفاصيل قيد الدراسة".

ويأتي ذلك، بينما أطلق الحوثيون أمس الجمعة، صاروخين بالستيين باتجاه إسرائيل، الأول في ساعات الصباح الأولى، والثاني بعد الظهر، حيث دوت صفارات الإنذار في العديد من المناطق الشمالية، وطلب من السكان الدخول للملاجئ.  

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