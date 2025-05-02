الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: إصابة مستوطنة أثناء توجهها للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

إصابة مستوطنة أثناء
إصابة مستوطنة أثناء توجهها للملاجئ بعد إطلاق صاروخ من اليمن

 أفادت وسائل إعلام عبرية، بإصابة مستوطنة أثناء توجهها إلى الملاجئ بعد تفعيل صفارات الإنذار إثر إطلاق صاروخ من اليمن.

استئناف الحرب على قطاع غزة

 وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة: إن 25 صاروخا باليستيا أطلقت من ‎اليمن منذ استئناف الحرب على قطاع غزة.

أمريكا تشن مئات الغارات على اليمن

ومنذ 15 مارس الماضي، شنت القوات الأمريكية مئات الغارات على اليمن.

وتأتي هذه الغارات بعد أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن "هجوم كبير" ضد جماعة الحوثي قبل أن يهدد بـ"القضاء عليها تمامًا".

 

استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي

وتصاعدت وتيرة العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة والحوثيين منذ منتصف شهر مارس الماضي، بعد إعلان الجماعة استئناف حظر عبور السفن الإسرائيلية في البحرين الأحمر والعربي، مساندة للفلسطينيين في غزة.

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اليمن جيش الاحتلال الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة غزة الحوثيين

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