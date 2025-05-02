هجوم صاروخي على إسرائيل وصفارات الإنذار تدوي في 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية (فيديو)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اعترض صاروخًا أطلق من اليمن قبل دخوله إسرائيل، وذلك بعدما دوت صفارات الإنذار في عدة مناطق.



وقال جيش الاحتلال في بيان أولي، إنه "تم تحديد إطلاق من اليمن. قيادة الجبهة الداخلية تصدر تعليمات للأهالي في الشمال بالدفاع عن أنفسهم. تعمل أنظمة الدفاع على اعتراض التهديد".

وأفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن شمال إسرائيل يتعرض لهجوم صاروخ من اليمن، وقالت إن صفارات الإنذار تدوي بالناصرة والعفولة ووادي عارة وتمتد إلى حيفا وخليجها.

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نحو 250 مدينة وبلدة ومنطقة صناعية شمال إسرائيل.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة، لحظة تحليق الصاروخ اليمني في أجواء إسرائيل.

ولاحقًا، قال الجيش الإسرائيلي إنه نفذ محاولات اعتراض عدة للصاروخ اليمني الذي أطلق باتجاه إسرائيل وأنه يتحقق من النتائج.

وقالت القناة 12 العبرية إن الصاروخ الذي أطلق من اليمن باتجاه إسرائيل جرى اعتراضه فوق الأردن.

بدوره أعلن الدفاع المدني الإسرائيلي أنه تلقى بلاغا واحدا عن إصابة رجل أثناء توجهه إلى المنطقة المحمية.

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