الجمعة 02 مايو 2025
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خارج الحدود

روبيو: انتهى عهد إرسال أموال الأمريكيين لتمويل برامج لا تخدم مصالح أمتنا بالخارج

روبيو،فيتو
روبيو،فيتو

قال مارك روبيو وزير الخارجية الأمريكي: إن أموال الأمريكيين أرسلت على مدى فترة طويلة إلى الخارج لتمويل برامج لا تخدم مصالح أمتنا.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي: انتهى عهد إرسال أموال دافعي الضرائب إلى منظمات غير مسؤولة في الخارج.

وفي سياق آخر ذكرت تقارير إعلامية اليوم الجمعة، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اقترح في مشروع ميزانية السنة المالية 2026 تعليق غالبية المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية لهيئات الأمم المتحدة.

ترامب يقترح تعليق معظم المساهمات الأمريكية في هيئات الأمم المتحدة
 


وجاء في مذكرة توضيحية لمشروع ميزانية البيت الأبيض: "تعليق الميزانية لغالبية المساهمات الإلزامية وجميع المساهمات الطوعية للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، بما في ذلك الميزانية العادية للأمم المتحدة واليونسكو ومنظمة الصحة العالمية".

 

ويأتي ذلك بالتوافق مع الأمر التنفيذي للرئيس الأمريكي بمراجعة مشاركة البلاد في المنظمات الدولية ووقف تمويل تلك التي "لا تتماشى مع أولويات الإدارة".

وفي فبراير الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يقضي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والأونروا.

ومنذ تولي الرئيس الجمهوري لمنصبه في 20 يناير 2025، أصدر سلسلة قرارات بالانسحابات من عدة منظمات، حيث سبق أن أمر بانسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية واتفاقية باريس للمناخ.

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