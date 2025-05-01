مسؤول فلسطيني: نقص الغذاء في غزة يزيد خطر انتشار الأمراض

نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن مسؤول صحي قوله، إن 62% من الأطفال يعانون من فقر الدم وسوء التغذية في قطاع غزة.

وقال المسؤول الفلسطيني: إن 97% من مياه قطاع غزة غير صالحة للشرب وتسبب مشاكل صحية خطيرة، ونقص الغذاء في القطاع يزيد خطر انتشار الأمراض الجسدية والنفسية.

ذكرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية أو تجارية إلى قطاع غزة منذ نحو شهرين.

الأونروا تطالب بسرعة فتح المعابر

وأضافت وكالة الأونروا في بيانها، أن مخزونات الطعام على وشك النفاد والمساعدات لا تزال عالقة خارج غزة ولدينا ولدى شركائنا مساعدات منقذة للحياة تنتظر على حدود قطاع غزة.

وطالبت الأونروا في بيانها، بضرورة فتح معابر قطاع غزة، مشيرة إلى أن سكان غزة لا يمكنهم الانتظار أكثر.

وفي السياق ذاته ذكر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس في مقر منظمة الصحة العالمية، أن الوضع في قطاع غزة كارثي، و2 مليون شخص في القطاع يعانون من الجوع.

الصحة العالمية تحذر من الوضع الكارثي في غزة

وأضاف أدهانوم، في حديثه مع الصحفيين: أن تمويل الصحة العالمية يواجه تحديات تاريخية مع تقليص الدول المانحة مساهماتها ونشهد أكبر اضطراب في تاريخ تمويل الصحة العالمية".

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