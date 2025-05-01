الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

حكومة الاحتلال توافق على بدء المرحلة الثانية من العدوان على غزة

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن قيادة الاحتلال السياسية وافقت على المضي قدما في المرحلة الثانية من الحرب على غزة.

جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته العسكرية في غزة 

وأكدت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أنه تم تعبئة الآلاف من جنود الاحتياط استعدادا للمرحلة الثانية من الحرب وستعمل القوات في أماكن لم تعمل فيها من قبل.

ويأتي ذلك بعد تهديدات جيش الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع عملياته العسكرية في قطاع غزة والسيطرة على مناطق جديدة في القطاع وذلك بزعم الضغط على حركة حماس للقبول بصفقة الرهائن التي تريدها إسرائيل.

وفضل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب في قطاع غزة عن إعادة الأسرى الإسرائيليين، حيث لم يوافق على مقترحات الوسطاء بوقف الحرب في غزة وتبادل الأسرى.

 

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جيش الاحتلال غزة نتنياهو

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