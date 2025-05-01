الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

مدير صحة غزة يدعو الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة بالقطاع

غزة، فيتو
غزة، فيتو

قال مدير عام وزارة الصحة بغزة منير البرش، في بيان اليوم الخميس، إن 91% من الفلسطينيين بقطاع غزة يواجهون أزمة غذائية بعد مرور شهرين على إغلاق إسرائيل المعابر.

مسؤول فلسطيني يدعو الأمم المتحدة لإعلان رسمي عن حالة المجاعة

وأضاف منير البرش: أن 92% من الأطفال والمرضعات بغزة يعانون من نقص غذائي حاد جراء الحصار الإسرائيلي ما يشكل تهديدا مباشرا على حياتهم ونموهم.

وتابع: 65% من الفلسطينيين بقطاع غزة لا يحصلون على مياه نظيفة صالحة للشرب جراء الإبادة الإسرائيلية المتواصلة.

ودعا  مدير عام وزارة الصحة بغزة الأمم المتحدة لإصدار إعلان رسمي عن حالة المجاعة بغزة بما أن المؤشرات الميدانية والمعطيات الطبية والإنسانية تؤكد تحقق الشروط الدولية لذلك.

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الأمم المتحدة غزة إسرائيل

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