غارات أمريكية جديدة على اليمن

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الخميس، أن قصفا أمريكيا استهدف محيط مدينة صعدة شمال اليمن.

غارات أمريكية تستهدف اليمن

وأفاد موقع روسيا اليوم الإخباري، في تقرير له بأن القوات الأمريكية نفذت 5 غارات على محيط مدينة صعدة.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، جدد الجيش الأمريكي، قصفه الجوي على جماعة "الحوثي" اليمنية، مستهدفًا بغارات مناطق سيطرتها في محافظة صعدة ومحافظة الحديدة شمالي وغرب البلاد، وذلك ضمن عمليات عسكرية تنفذها الولايات المتحدة ضد الجماعة للشهر الثاني تواليًا.

وذكر تلفزيون "المسيرة" التابع لجماعة "الحوثي" أن "العدو الأمريكي شن 3 غارات على مديرية كتاف في محافظة صعدة"، مشيرًا إلى أن "عدوانًا أمريكيًّا استهدف بغارة مديرية الحوك في محافظة الحديدة".

ولم تورد "الحوثيين" تفاصيل إضافية بشأن القصف الجوي، وما إذا ألحق خسائر في صفوف الجماعة.

ويأتي القصف الجوي بعد ساعات من إعلان "الحوثيين" مهاجمة قواتها حاملة الطائرات الأمريكية "كارل فينسون" في البحر العربي، وأهدافًا عسكرية في تل أبيب (وسط إسرائيل) وآخر وصفته الجماعة بـ"الحيوي" في عسقلان (جنوب إسرائيل) بطائرات مسيرة.

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