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خارج الحدود

مقتل وإصابة 80 شخصا في غارة أمريكية استهدفت السجن الاحتياطي بصعدة

السجن الاحتياطي بصعدة
السجن الاحتياطي بصعدة

أفادت قناة المسيرة اليمنية بأن غارات أمريكية استهدفت السجن الاحتياطي في محافظة صعدة شمال البلاد ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من نزلاء أحد مراكز التوقيف الخاص بـ  المهاجرين الأفارقة.

وأضافت أن مركز توقيف المهاجرين الأفارقة في إصلاحية السجن الاحتياطي تعرض لسلسلة غارات أمريكية، وكان يضم 115 نزيلا قضى العشرات منهم.

وتابعت أن فرق الإسعاف من الهلال الأحمر اليمني والدفاع المدني تواصل عملها لانتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن أكثر من 50 جريحا نقلوا إلى هيئة المستشفى الجمهوري غالبية إصاباتهم حرجة.

وذكرت أن هناك صعوبة في عملية الإسعافات بسبب الدمار الهائل الذي ألحقه القصف الأمريكي بمركز التوقيف.

ولفتت أن أحد الصواريخ الأمريكية على مبنى الإصلاحية لم ينفجر في مكان تواجد المهاجرين والجهات المعنية تتعامل مع الجسم بحذر شديد.

وفي وقت لاحق، أفادت قناة "المسيرة" بانتشال 30 جثة من ضحايا نزلاء مركز إيواء المهاجرين الأفارقة، مشيرة إلى أن فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر تواصل جهودها في الموقع المستهدف.

من جهته، قال بيان صادر عن وزارة الداخلية بحكومة صنعاء: إن مركز الإيواء يخضع لإشراف منظمة الهجرة الدولية ومنظمة الصليب الأحمر، واستهدافه "يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان".

وأضاف البيان أن الإدارة الأمريكية "تتحمل المسؤولية الكاملة عن الجريمة النكراء بحق المهاجرين الأفارقة".

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محافظة صعدة المهاجرين الافارقة السجن الاحتياطي الهلال الأحمر اليمني

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