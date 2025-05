المجددون، محمد إقبال شاعر ومفكر وفيلسوف نادى بإنشاء دولة إسلامية في شرق آسيا

عن أبي هريرة، رضي الله عنه، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: "إن الله يبعثُ لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدِّدُ لها دينها".

ولم يشترط السيوطي أن يكون "المجدِّدُ" فردًا، بل يشمل كل من نفع الأمة وجدد لها شيئًا من أمور دينها ودنياها في أي مجال من المجالات، وأيده في ذلك ابن الأثير الجزري وشمس الدين الذهبي، وابن كثير الدمشقي، وابن حجر العسقلاني.

ولا يلزم أن تجتمع خصال الخير كلها في شخص واحد، بل قد يكون هناك أكثر من عالِمٍ في أكثر من مكان، في وقتٍ واحدٍ، أو أزمانٍ متفرقة، يتميز كل منهم بمزية في علم من العلوم الدينية والدنيوية، شريطة أن يكونوا جميعا مسلمين، مؤمنين، ملتزمين بهدي الدين الحنيف.

وهذا موجود، ولله الحمد، حتى قيام الساعة، فهناك من يتفوق في اللغة، والفقه، والتفسير، وهناك من يمتاز في العلوم الحديثة، كالطب والهندسة والتكنولوجيا، وغيرها.. وهناك من يدفع عن الإسلام شبهات الملحدين، والمتطرفين والمفرطين، ويصد هجمات المبطلين، والمنحرفين، وأعداء الدين.

محمد إقبال (1294 هـ - 1357 هـ)

تحقق فيه دعاء "ابن سينا": "اللهم إني أسألك عمرا عريضا"، فكانت حياته حافلة بالإنجازات والنجاحات.

إقبال أول من نادى بإنشاء دولة مستقلة للمسلمين في شبه القارة الهندية، فكان له الفضل في قيام دولة باكستان.

رأى المفكر والأديب توفيق الحكيم والدكتور محمود حمدي زقزوق أنه من كبار المجددين في القرن الرابع عشر الهجري.

مولده ونشأته

شهدت مدينة "سيالكوت" بمقاطعة البنجاب الهندية مولد إقبال، عام 1877، لأسرة كشميرية من البراهمة النبلاء، اعتنقت الإسلام في عصور متأخرة، وعملوا بالتجارة، واستقرت العائلة في منطقة سيالكوت منذ القرن السابع عشر، وكان والده متصوفا عميق التدين.

التحق إقبال بمدرسة الإرسالية الاسكتلندية للتعليم المبكر وتخرج من الكلية الحكومية المرموقة في لاهور عام 1897، وتميز في اللغتين العربية والإنجليزية، وحصل على البكالوريوس، ثم حصل على الماجستير في الفلسفة من نفس الكلية عام 1899.

حصل على منحة دراسية من كلية ترينيتي في جامعة كامبريدج، ونال درجة البكالوريوس في الآداب عام 1906.

نال درجة الدكتوراه من جامعة لودفيج ماكسيميليان في ألمانيا عام 1908 عن أطروحته حول تطور ما وراء الطبيعة في بلاد فارس.

وفي العام نفسه، عاد إلى لاهور والتحق بجامعة الكلية الحكومية كأستاذ للفلسفة والأدب الإنجليزي.

سافر إلى أوربا عام 1905، ليتابع تحصيله العلمي في جامعتي كامبردج البريطانية وميونخ الألمانية، حيث حصل على الدكتوراه في الفلسفة وشهادة المحاماة في القانون، ثم عاد إلى الهند عام 1908 بحصاد علمي وافر في فترة قصيرة.

عمل إقبال في الهند محاميا، لكن اهتمامه بالفلسفة والشعر والسياسة شغله، فانضم إلى عدد من الجمعيات والمنظمات التي تستهدف حماية الوجود الإسلامي في الهند بعد أن بدأت إرهاصات رحيل المستعمر البريطاني وتقرير المصير الهندي.

نشأ محمد إقبال في أجواء الثقافة الهندوسية، ثم اغترف من الثقافة الغربية، في وقت ندر فيه وجود المسلم الملم بثقافة الغرب بعمق.

واطلع على الفلسفات الغربية والشعر الإنجليزي والألماني.

وفي عام 1922، حصل على وسام فارس من الملك جورج الخامس.

فلسفته

فلسفة إقبال ونظرته للحياة تتلخص في 3 كلمات هي: "عز العبودية لله"، ويعبر إقبال عنها أحيانا بمصطلح "زهد الملوك" و"زهد المقتدر". وتتشكل فلسفة عز العبودية من: "نفي الذات"، و"إثبات الذات".

ومعنى نفي الذات: التواضع والخضوع المطلق في العلاقة بالخالق. وإثبات الذات: العزة والثقة بالنفس في العلاقة بالمخلوق.

محمد إقبال، فيتو

كان إقبال في مسار حياته مثالا للمسلم المعتز بدينه، وكان يرى كل ما سوى العبودية لله ذلا وتسولا ومهانة.

كان إقبال مثالا للعالم المتبحر ذي العقل الكبير، فقد تعلم 7 لغات، وأتقن عدة تخصصات.

على أن روح إقبال ومرآة فكره الصافية تتجلى في شعره أكثر من نثره، فقد آثر لغة القلب على لغة العقل.

آمن إقبال بأن أساس الالتزام الإسلامي هو المحبة القلبية الوالهة، لا المعرفة الذهنية الباردة؛ فالحب أعمق أثرا من العلم، والقلب أقوى سلطانا من العقل، وما يحتاجه المسلم للوصول إلى مقام "عز العبودية لله" أكثر بكثير من مجرد المعرفة الذهنية بالإسلام، أو الإلمام بالتاريخ والانتصارات الإسلامية.

مؤلفاته

ترك إقبال بحرا من الأفكار والخواطر البديعة التي ضمنها دواوينه الشعرية وكتبه النثرية، فقد ألف 9 دواوين شعرية، ضمت حوالي 12 ألف بيت من الشعر، منها حوالي 7 آلاف بيت بالفارسية، و5 آلاف بيت بالأوردية.

ومن دواوينه: "جناح جبريل" و"رسالة المشرق" و"ضرب الكليم" و"هدية الحجاز" و"الأسرار والرموز".

كما ألف كتبا نثرية تثبت أنه كان متمرسا بفلسفة الشرق والغرب. وأهمها: "إعادة بناء الفكر الإسلامي" (Reconstruction of Islamic Thought) و"تطور الميتافيزيقا في بلاد فارس" (The Development of Metaphysics in Persia).

لقي الكتابان شهرة واسعة في المنطقة العربية، وتمت ترجمتهما إلى العربية بعنوان "تجديد الفكر الديني في الإسلام" و"تطور الفكر الفلسفي في إيران".

كما ترجمت إلى العربية كل دواوين إقبال الشعرية التسعة، فقد اهتم كثيرون من المثقفين العرب بترجمة شعر إقبال؛ لما رأوه فيه من مشاعر صادقة وأفكار عبقرية، فكانت ترجمة السفير الأديب عبد الوهاب عزام في المقدمة، ثم تلاه العالم الأزهري الكفيف الصاوي شعلان، فالصور الشعرية الرائعة التي أنجزها الأديب السوري زهير ظاظا، والذي قدم الترجمة النثرية لديوان "جناح جبريل".

عشق الحجاز

وسواء كان طالبا في بريطانيا، أو باحثا في ألمانيا، أو سائحا في إيطاليا، كان قلب إقبال دائما معلقا بالحجاز، ولم يجد في بلاد الشرق والغرب ما يسحر قلبه أو يسبي لبه مثل ما فعلت به أرض الحجاز.

كان محمد إقبال شاعرا وفيلسوفا وسياسيا، واعتبر شعره باللغتين الأردية والفارسية من بين أعظم الأشعار في العصر الحديث، وهو مشهور أيضا بإسهاماته في فلسفة الإسلام الدينية والسياسية، وترجمت أشعاره إلى اللغات الإسبانية والصينية واليابانية والإنجليزية وغيرها.

كما يعتبر إقبال رجل المحبة بحق، أحب الإسلام وكل ما يمت له بصلة، وأحب العرب لارتباطهم بتاريخ الإسلام وثقافته، لكن حبه تجلى أعمق ما تجلي في تعلقه بالحجاز، أرض النبوة ومهبط الوحي. كان هندي الهوية حجازي الهوى.

وكتب: “صوت قيثارتي التي سمعوها.. أعجميٌّ لكنَّ لحْني حجـازي”

وكانت أمنية إقبال في هذه الحياة أن يكون جذوة من جذوات الحرم الشريف.

شعر إقبال

تأثر محمد إقبال بالعالم الصوفي جلال الدين الرومي، ويمثل إقبال امتدادا لفلسفة الرومي، وأنتج أعمالا أدبية باللغتين الفارسية والأردية. ولكن شعره الفارسي، على وجه الخصوص، متأثر بشدة بالرومي.

وكان يصف نفسه بفخر بأنه تلميذٌ للرومي.

وظهرت أول مجموعة من شعره بالفارسية "أسرار الخودي" عام 1915، وشملت كتاباته الشعرية الأخرى بالفارسية رمز بخودي وبايام المشرق وزبور عجم، بينما أعماله باللغة الأردية ه بانج إي دارا وبال إي جيبري وزارب إ كليم وأرموغان إ حجاز.

وأكسبه عمله الهائل باللغتين لقب "شاعر الشرق".

في كتابه الشهير "جافيدناما"، نصح الشاعر الشهير ابنه "جافيد إقبال" بأنه إذا فشل في العثور على صديق حكيم في حياته فعليه الارتباط بفكر الرومي لأنه يعرف الفرق بين الواقع وظاهر الأشياء.

لم يكتب محمد إقبال شعره بالعربية، ولكنه سعى لاستنهاض همة الأمة العربية في مواجهة الاستعمار الذي سيطر على كثير من دول العالمين العربي والإسلامي.

"بحثا عن الشرق"

نشرت في عام 2014 مجلة "الدوحة" القطرية ديوان شعر عنوانه "محمد إقبال.. مختارات شعرية" بمقدمة للناقد الجزائري بومدين بوزيد، عنوانها "من الشرق إلى الغرب بحثا عن الشرق".

وسجلت المقدمة ما قاله الكاتب والمفكر الكبير أحمد حسن الزيات: إن إقبال "نبت جسمه في رياض كشمير وانبثقت روحه من ضياء مكة وتألف غناؤه من ألحان شيراز.. لسان لدين الله في العجم يفسر القرآن بالحكمة ويصور الإيمان بالشعر ويدعو إلى حضارة شرقية قوامها الله والروح وينفر من حضارة غربية تقدس الإنسان والمادة".

محمد إقبال، فيتو

وأقصر قصائده تضم 4 أبيات وعنوانها "النسر والنملة" وتجمع بين الرمز والحكمة:

"قالت النملة للنسر الذي مر يوما ما على وادي النمل: أنت ترعى في بساتين النجوم وأنا في شقوة العيش المذل، فقال: لكن أنا لا أبحث عن مؤني مثلك في هذا التراب لست ألقي نظرة حتى ولا للسماوات التي فوق السحاب".

وغنت أم كلثوم له قصيدة "حديث الروح" من ديوان "صلصلة جرس" من ترجمة الشيخ الصاوي شعلان، وقد تضافرت فيها كلمات إقبال ولحن رياض السنباطي وأداء أم كلثوم في سبيكة شجن صوفية.

وتقول القصيدة:

"حديث الروح للأرواح يسري.. وتدركه القلوب بلا عناء.. هتفت به فطار بلا جناح.. وشق أنينه صدر الفضاء ومعدنه ترابي ولكن.. جرت في لفظه لغة السماء.. لقد فاضت دموع العشق مني.. حديثا كان علوي النداء.. فحلق في ربا الأفلاك حتى.. أهاج العالم الأعلى بكائي".

تجديد التفكير الديني

بين عامي 1928 و1929 ألقى محمد إقبال سلسلة محاضرات عن تجديد التفكير الديني.

وفي عام 1934 أصدر كتابا تحت عنوان "تجديد الفكر الديني في الإسلام" بني على تلك المحاضرات.

وكان يقول: إن التفكير الديني، الذي عانى التحجر منذ قرون، بحاجة إلى التجديد مع ضرورة احترام الماضي في نفس الوقت، رافضا فكرة أن الزمن تجاوز الدين الذي لا مكان له في عصر العقل.

وأضاف: إن الرجل يجب أن يتسم بالحيوية باستمرار من خلال تجربة التفاعل مع مقاصد الله.

وشرح فكرته، قائلا: "لقد عاد النبي محمد من تلك التجربة ليطلق على الأرض عالما ثقافيا يتميز بإلغاء الكهنوت والملكية الوراثية والتشديد على دراسة التاريخ والطبيعة".

كما قال إنه يجب على المجتمع المسلم في العصر الحالي أن يبتكر مؤسسات اجتماعية وسياسية جديدة من خلال ممارسة الاجتهاد.

"نظرية الدولتين"

قبل سفره لأوروبا كان يؤكد في شعره على القومية الهندية، لكنه غيَّر موقفه خلال وجوده في أوروبا، إذ وجد أن القومية السياسية تؤدي إلى الفاشية المدمرة والإمبريالية.

وفي عام 1910 ألقى إقبال خطابا في أليغار تحت عنوان "الإسلام كنموذج اجتماعي سياسي"، عبر عنه في أشعار تشيد بأمجاد الإسلام الغابرة، وتشكو انحطاط الوضع الراهن وتدعو للوحدة والإصلاح.

وكان يرى أنه يمكن تحقيق الإصلاح من خلال تقوية الفرد عبر 3 مراحل متتالية، وهي: طاعة الشريعة، وضبط النفس، وقبول فكرة أن كل شخص يحتمل أن يكون خليفة لله. أيضا فإن حياة العمل مفضلة على الزهد.

أخذ إقبال يلقي محاضراته بجامعات مدراس وحيدر آباد، كما شرع في العمل مع "العصبة الإسلامية"، وهو حزب تأسس عام 1906 للدفاع عن مسلمي الهند.

وفي الاجتماع السنوي للعصبة بمدينة الله آباد عام 1930 والذي تم خلاله انتخاب إقبال رئيسا، ألقى خطابه الشهير الذي دعا فيه لإقامة دولة مستقلة للمسلمين شمال غرب الهند.

ويُعرف خطابه هذا بأنه أساس "نظرية الدولتين" التي مهدت الطريق لتأسيس باكستان.

وأقنع محمد علي جناح، مؤسس باكستان، بالعودة من بريطانيا وقيادة المسلمين الهنود في كفاحهم من أجل وطن مستقل.

نشأة باكستان

قاوم غاندي الاستعمار البريطاني طويلا.. إلى أن نجح في إضعاف قبضة إنجلترا على الهند. لكن الخلافات اشتعلت بين أكبر قيادتين سياسيتين، وهما جواهر لال نهرو ومحمد علي جناح.

وكان نهرو، زعيم حزب المؤتمر وأول رئيس وزراء في الهند المستقلة، معارضا لمبدأ تقسيم الهند على أسس دينية.

ولكن محمد علي جناح، زعيم عصبة مسلمي الهند، والذي أصبح حاكما عاما لباكستان عقب التقسيم، كان مصرّا على أن لمسلمي الهند الحق في تأسيس دولة خاصة بهم.

وكان جناح نفسه من دعاة الوحدة بين الهندوس والمسلمين، وعضوا في حزب المؤتمر قبل أن يقطع علاقته بالحزب الذي يسعى لتهميش المسلمين، وترأس جناح عصبة عموم مسلمي الهند.

وفي مارس 1946، طالب العديد من السيخ بدولة قومية سيخية يُطلق عليها سيخستان أو خالستان.

كان جناح يعاني من السل وسرطان الرئة، عندما أعلن نهرو في أول مؤتمر صحفي، صيف 1946، لدى إعادة انتخابه رئيسا لحزب المؤتمر أنه لا يمكن لأي جمعية دستورية أن تكون "ملزمة" بأي ترتيبات دستورية مسبقة.

أدرك جناح أن نهرو تخلى عن وعوده، فعقد جناح مؤتمرا للعصبة التي سحبت موافقتها السابقة على فكرة الاتحاد الفيدرالي، ودعت لقيام "الأمة الإسلامية" وإطلاق "تحرك مباشر" في منتصف أغسطس من عام 1946 لتحقيق هذا الهدف.

أدت أعمال الشغب والقتل بين الهندوس والمسلمين التي بدأت في كالكوتا، إلى إشعال حرب أهلية في شبه القارة الهندية.

كلفت إنجلترا اللورد ماونتباتن، أحد أعمدة الأسرة البريطانية المالكة بمهمة إنهاء الوجود البريطاني من الهند.

وكعادة الاستعمار، وكما فعل في أفريقيا، وضع الإنجليز خطة التقسيم، وأقر البرلمان البريطاني في يوليو 1947 قانون استقلال الهند، لترسيم حدود الهند وباكستان بحلول منتصف ليل 14-15 أغسطس من عام 1947.

تم الانتهاء من رسم خط تقسيم شبه القارة إلى دولتين في خمسة أسابيع فقط، وأعلنت الهند وباكستان استقلالهما في منتصف أغسطس 1947.

ثم انضمت الولايات ذات الأغلبية الهندوسية للهند، وذات الأغلبية المسلمة لباكستان بينما استمرت الخلافات حول كشمير إلى اليوم.

وبعد مضي يومين فقط، اتضحت طبيعة خط الحدود بين البلدين الوليدين، واكتشف جناح أن بريطانيا أعطته "لغما" اسمه "باكستان"، وأنه حصل على دولة "أكلها العث"، إذ تشكلت الدولة المسلمة الجديدة من شطرين يفصل بينهما ألفا كيلومتر من الأراضي الهندية (استقلت باكستان الشرقية عام 1971 لتؤسس دولة بنجلاديش بعد حرب شرسة لعبت فيها الهند دورا كبيرا).



كانت عملية التقسيم سببا لواحدة من أكبر مآسي القرن العشرين، ولا يزال النزاع مستمرا بين المسلمين والهندوس، وبين الهند وباكستان.

وفاته

في آخر حياته، قال إقبال: "أنا مسلم، ومن شأن المسلم أن يستقبل الموت مبتسما".

عانى إقبال فترة طويلة من المرض، وبعد عمر عريض من العلم والعمل، رحل عن هذه الدنيا فجر يوم 19 أبريل 1938، في لاهور.

ودفن بلاهور قبالة مسجد بادشاهي، وتحقق حلمه بالدولة المسلمة في القارة الهندية بإعلان تأسيس باكستان، بعد وفاته بعقد من الزمان.

