الخميس 01 مايو 2025
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خارج الحدود

رئيس الجمعية الوطنية الكينية: مقتل نائب برلماني بالرصاص في أحد شوارع العاصمة

كينيا، فيتو
كينيا، فيتو

أعلن رئيس الجمعية الوطنية الكينية موسى ويتانجولا، مقتل النائب البرلماني تشارلز أونجوندو وير، بالرصاص في أحد شوارع العاصمة الكينية (نيروبي) مؤكدا بذلك صحة معلومات أوردتها وسائل إعلام محلية مختلفة.

حادثة وقعت على طريق نجونج بالقرب من مشرحة المدينة، نيروبي

وقال رئيس الجمعية الوطنية "موسى ويتانجولا" في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) - حسبما ذكر راديو "فرنسا الدولي" اليوم الخميس - إنه "ببالغ الصدمة والحزن الذي لا يوصف، تلقيت الأخبار المدمرة عن مقتل أونجوندو وير، عضو البرلمان عن دائرة كاسيبول، في حادثة وقعت على طريق نجونج بالقرب من مشرحة المدينة، نيروبي".

وير عضوا في حركة الديمقراطية البرتقالية

يذكر أن "وير" كان عضوا في حركة الديمقراطية البرتقالية بزعامة "رايلا أودينجا" الذي خسر في 2022 الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس "وليام روتو" وطعن بتلك النتيجة قبل أن ينضوي في الأشهر الأخيرة في تحالف مع "روتو".

وكان وير نائبا عن مقاطعة هوما باي الريفية في غرب كينيا.

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